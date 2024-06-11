1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası - Son Dakika
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1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası

1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası

1 ay önce Ankara'da cinnet getirerek eşini ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden komiser yardımcısı Veysel Öztürk'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Öztürk'ün Sinan Ateş cinayetinden sonra Hatay'a tayin edildiği öne sürülürken Ateş cinayetinde ismi geçen MHP'li Olcay Kılavuz'a da yakın bir isim olduğu iddia edildi. Öte yandan Kılavuz'un Öztürk'ün oğluyla ilgili bir video paylaşımı ortaya çıktı.

11.06.2024 22:54
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13 Mayıs'ta Ankara'daki evinde eşini ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden komiser yardımcısı Veysel Öztürk'le ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

ÖZTÜRK'ÜN MHP'Lİ OLCAY KILAVUZ'A YAKIN BİR İSİM OLDUĞU İDDİASI

Susturucu taktığı silahla tartıştığı eşi Hasret Öztürk (33) ile çocukları Mustafa Öztürk (13) ve Nisa Nur Öztürk'ü (15) katlettikten sonra intihar eden Öztürk'ün Ankara'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken tayininin Hatay'a çıktığı öğrenilmişti.

Dehşete düşüren olaydan 1 ay sonra ses getirecek iddialar eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen suikast ve cinayetin tetikçisini kaçıran isim Tolgahan Demirbaş'ın kendi evinde yakalandığı öne sürülen MHP'li Olcay Kılavuz üzerinde toplandı.

KILAVUZ, ÖZTÜRK'ÜN OĞLUYLA ŞİİRLİ VİDEO PAYLAŞMIŞ

Öztürk'ün eski MHP Milletvekili ve Devlet Bahçeli'nin eski danışmanı Olcay Kılavuz'a yakın bir isim olduğu öne sürülürken Kılavuz'un 2019 yılında Öztürk'ün oğlu Mustafa ile birlikte çekildiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşması bu iddiayı destekler mahiyette.

Kılavuz, paylaşımında "Ülküdaşımız Veysel Öztürk'ün, boyu henüz küçük ama yüreği coğrafyamız kadar büyük olan bozkurt balası Mustafa Alp bizler için şiir okudu." ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş cinayetinde başından bugüne ismi geçen Kılavuz, aylar sonra sessizliğini bozarak "Böyle bir olayın içerisinde zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm." demişti. Kılavuz ayrıca cinayetin tetikçisini kaçıran Tolgahan Demirbaş'ın, kendisine ait evde yakalandığını da reddetmişti.

YANMIŞ BİLGİSAYAR VE İNTİHAR NOTU BULUNDU

Aile katliamının ve intiharın yaşandığı evde yapılan incelemede Veysel Öztürk'e ait laptop yanmış halde bulunurken Öztürk'ün yazdığı değerlendirilen intihar notu da görülmüştü. Notta Öztürk'ün yaşadığı ekonomik sorunların yer aldığı belirtilirken laptop ve not, incelenmek üzere emniyete götürülmüştü.

SİNAN ATEŞ SUİKASTI SONRASI MI HATAY'A TAYİN EDİLDİ?

Komiser yardımcısı Veysel Öztürk'ün 30 Aralık 2022'de Ankara'da suikasta uğrayarak katledilen Sinan Ateş cinayeti sonrası Hatay'a tayin edildiği de sarsıcı iddialar arasında yer alırken şüpheli olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Veysel Öztürk, Olcay Kılavuz, Sinan Ateş, Ankara, Hatay, MHP, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cihan Tokcan: Bu olcayto da var bi işler az kurcalasalar çıkcak 27 2 Yanıtla
  • Kemal Demir: Şimdi çıkmazsa ahiret hayatı çok Çetin geçecek . Mezarda çıkarın beni burdan ! Diye feryat edecek. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmaz. Bu dünyada cezasını çekmeli kim yaptıysa . Belki ahiret hayatı bir nebze olsun hafifler . 18 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası - Son Dakika
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