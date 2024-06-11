Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil - Son Dakika
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Sağlık

Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokak hayvanları ile ilgili TBMM'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son günlerde artan kuduz vakaları üzerinden konuşan Bakan Koca, ''Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Peki tedbir ötenazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil.'' dedi.

11.06.2024 20:16  Güncelleme: 21:35
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen kuduz vakalarına ilişkin tedbir alınması gerektiğini fakat tedbir olarak ötanazi uygulamasından yana taraf olmadığını belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"GÖNLÜM ÖTANAZİDEN TARAF DEĞİL"

Bakan Koca, son günlerde kuduz vakalarında artışın söz konusu olup olmadığına ilişkin soruya "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Tedbir ötanazi mi olmalı, açıkçası insani olarak gönlüm ötanaziden taraf değil." karşılığını verdi.

TÜRKİYE'DE KUDUZ KARANTİNALARI

Sahipsiz hayvanlar ve kuduz vakaları, sadece olaya maruz kalanları değil, bölgede yaşayan insanları da olumsuz etkiledi. Aralarında Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Erzurum ve Bursa'nın da bulunduğu illerin belli bölgelerinde son 5 yılda karantina süreçleri uygulandı.

Şubat ayında Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kazıklı Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin vatandaşlara saldırması üzerine 6 aylık karantinaya gidildi. Yolbaşı Mahallesi'nde de vatandaşlara saldıran köpeklerin kuduz hastalığı taşıdığının belirlenmesi üzerine 24 Mayıs'ta 6 aylık karantina uygulaması başlatıldı. Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu Köyü, geçen yıl tespit edilen kuduz vakası nedeniyle 5 Nisan'a kadar karantinada kaldı. Son olarak ise Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeklerde kuduz vakasına rastlanması üzerine 8 Haziran'da Batıkent ve Payamlı mahallerinde karantina uygulaması başlatılmıştı.

SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK KANUN TASLAĞI

AK Parti, sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe hazırlanıyor. İngiltere'deki düzenlemeye benzer bir teklif hazırlandı. AK Parti kaynakları, teklifte sahipsiz köpeklerin uyutulmasına ilişkin düzenlemenin de olacağını söyledi.

30 GÜNÜN SONUNDA SAHİPLENİLMEYENLER UYUTULACAK

Her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak. AK Partili kaynaklar uyutma yöntemi için "merhamet koşulları içinde, acısız, iğne kullanılan bir yöntem olacak" değerlendirmesini yaptı. Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde devam edecek.

SAHİPLENİLENLERE ÇİP TAKILACAK

Sahiplenilen hayvanlara ise çip takılacak. Sahiplenen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği takip edilecek. Kedi, köpek gibi evcil hayvanlara çip takılarak dijital kimlik sistemi getiren, ev hayvanlarını terk edenlere yaptırımlar öngören Hayvanları Koruma Kanunu Temmuz 2021'de yürürlüğe girmişti. Yasa, sokak hayvanlarının da kısırlaştırılarak popülasyonunun azaltılmasını öngörüyor.

Bakan Koca\'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Sağlık

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Son Dakika Sağlık Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Selman Caba: maliyetlere katlanacaksa barınak yapıp kısırlaştırsın o zaman 18 4 Yanıtla
  • Egemen F: Çine gonderebilsek cari açık kapanır. 10 9 Yanıtla
  • Sabri İnce: Bütün siyasi partilerin seçim vaadlerinde vardı "Sokak hayvanlarına barınak" bu işin iktidarı ,muhalefeti olmaz her belediye barınak yapmalı . 19 0 Yanıtla
  • ersen temel: devlet duygularla yönetilmez her zaman çıkarları önde gelir 7 7 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: ya bu ülkede 20-25 sene önce hayvanseverler derneği'nin bir bayanı vardı bunlar nerede bu bayanlar bu baylar bu hayvanları sevenler nerede ya her şey devlet mi yapacak her şeyi belediye mi yapacak ya bu hayvan sevenler nerede hayvanlar 2 5 Yanıtla
  • Emre Çaylı: ötenazinin anlamını bilseydi keşke 1 2 Yanıtla
  • İsmail Demir: ön kapıdan böyle konuşuyor bizim görmediğimiz arka kapıdan kim ne duydu ne konuştu biliyor musunuz Bu adam iyi birisi ama yüceltiyorlar daha fazla 0 2 Yanıtla

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