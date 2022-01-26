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"Damla sulama" ile çeltik üretiminde yüzde 56 su tasarrufu sağlandı - Son Dakika

"Damla sulama" ile çeltik üretiminde yüzde 56 su tasarrufu sağlandı

26.01.2022 11:02
"Damla sulama" ile çeltik üretiminde yüzde 56 su tasarrufu sağlandı

"Çeltik ambarı" olarak anılan Edirne'de tonlarca su kullanılmasını gerektiren çeltik ekiminde, damla sulama sistemiyle yüzde 50'den fazla su tasarrufu sağlandı.

"Çeltik ambarı" olarak anılan Edirne'de tonlarca su kullanılmasını gerektiren çeltik ekiminde, damla sulama sistemiyle yüzde 50'den fazla su tasarrufu sağlandı.

Edirne'de hem engebeli ve eğimli arazilerin çeltik tarımına kazandırılması hem de sudan tasarruf edilmesi için "Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında 32 üreticiye yüzde 75'i hibe olmak üzere toplam 20 bin 320 kilogram sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı, 930 dekarda ekim yapıldı.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmi Beşer, AA muhabirine, çeltikte damla sulama konusunda 2012'den bu yana araştırma yaptıklarını söyledi.

Devletin damla sulama desteği verdiğini belirten Beşer, "Damla sulama yöntemiyle çeltik yetiştiriciliğinde salma sulama yöntemine göre yüzde 56 daha az su kullandık. Tarım ve Orman Bakanlığının çeltik yetiştiriciliğinde damla sulama yöntemiyle ilgili ciddi destekleri var." dedi.

"Su kıtlığı nedeniyle bu yöntem yaygınlaşıyor"

Çeltik ekilemeyen tarlalarda damla sulama yöntemiyle üretim yapılabildiğine dikkati çeken Beşer, şunları ifade etti:

"Gün geçtikçe suya ihtiyaç artıyor. Damla sulama ile çeltik yetiştiriciliğinde tasarruf sağlanıyor. Eğimli arazilerde de çeltik yetiştirilebiliyor. Son yıllarda yaşanan su kıtlığı nedeniyle bu yöntem yaygınlaşıyor, ayçiçeği ve pancar gibi ürünlerde de deneniyor. Suyun her damlasını hesaplı kullanmaya yönelik adımlar atılıyor. Çeltiğin tamamen su içinde yetiştiğine dair bir algı var. Aslında damla sulama yöntemiyle verilen suyla da yetişebiliyor."

Doç. Dr. Beşer, damla sulamanın en yaygın şekilde Avusturalya'da kullanıldığını belirtti.

Üretici verimden memnun

Tayakadın köyünde ???????damla sulama sistemiyle çeltik yetiştiren Ersan Fırtına da bu yılki verimden memnun olduğunu dile getirdi.

21 dekarlık arazisinde damla sulama sistemi kullandığını söyleyen Fırtına, "Mayıs ayında ektiğimiz çeltiğimizi ekim ayında biçtik. Dekara 750 kilogram verim aldık. Burada öne çıkan husus, çeltik ekilemeyen arazilere damlama sistemiyle çeltik ekmiş olduk. Devlet bunu teşvik ediyor. Damla sulama ve tohum desteği sağlanıyor. 21 dekar alanda 32 kilometre hortum kullandık." diye konuştu.

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Edirne, Çeltik, Ekim, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Damla sulama' ile çeltik üretiminde yüzde 56 su tasarrufu sağlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Damla sulama" ile çeltik üretiminde yüzde 56 su tasarrufu sağlandı - Son Dakika
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