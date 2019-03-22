Son Dakika Haberleri: Danimarka'da Aşırı Sağcı Liderden Kur'an Yakma Provokasyonu

Danimarka'da Aşırı Sağcı Liderden Kur'an Yakma Provokasyonu

15 dakika önce

Danimarka Parlamentosu önünde kılınan cuma namazını protesto eden aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Kur'an-ı Kerim yaktı.

Danimarka'da Aşırı Sağcı Liderden Kur'an Yakma Provokasyonu, System.String[]
Danimarka Parlamentosu önünde kılınan cuma namazını protesto eden aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Kur'an-ı Kerim yaktı.

Yeni Zelanda'da geçen cuma iki camiye gerçekleştirilen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını protesto etmek amacıyla, Danimarka Parlamentosu önünde kılınan cuma namazı aşırı sağcıların tahrikleri altında gerçekleşti.

Gerekli yasal izinlerin alındığı Danimarka Parlamentosu önünde yapılan cuma namazı organizasyonuna yönelik karşıt gösteri düzenleyen bir grup aşırı sağcı, İsrail bayrağı taşırken havalı kornalar ile gürültü yaparak namazın kılınmasını engellemeye çalıştı.

Göçmen ve İslam karşıtı Sıkı Yön hareketinin lideri Rasmus Paludan ise Kur'an-ı Kerim yakarak namaz kılanları kışkırtmaya çalıştı.

Polisin parlamento önüne yaklaştırmadığı Paludan ve yandaşları, cuma namazının kılındığı meydanın yaklaşık yüz metre yakınında eylemlerini gerçekleştirdi.


Danimarka Halk Partisi Milletvekili aşırı sağcı Martin Henriksen de cuma namazı kılmak için parlamento önünde toplanan kalabalığı tahrik etti.


Henriksen, medya mensuplarına açıklama yapmadan önce cuma namazının kılındığı alanda dolaşarak göstericilere sözlü tacizde bulundu.

Danimarka Parlamentosu Başkanı Pia Kjaersgaard, daha önce yaptığı açıklamada, parlamento önünde cuma namazı kılınmasına karşı olduğunu söylemişti.

Kopenhag polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:40 Kaynak: AA

Parlamento, Danimarka, Güncel
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