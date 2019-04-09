Daniyar İsmayilov Avrupa Şampiyonu Oldu
44 dakika önce
Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, erkekler 67 kiloda mücadele eden Daniyar İsmayilov, koparmada 147 kiloluk kaldırışıyla altın madalya aldı.
Gürcistan
'ın Batum
kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, erkekler 67 kiloda mücadele eden Daniyar İsmayilov
, koparmada 147 kiloluk kaldırışıyla altın madalya aldı. Milli sporcu, silkmedeki üç hakkında ise başarısız oldu. Türkiye
'yi erkekler ve kadınlarda 20 sporcunun temsil ettiği şampiyona, 13 Nisan'da sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:16
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