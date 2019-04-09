Son Dakika Haberleri: Daniyar İsmayilov Avrupa Şampiyonu Oldu

Daniyar İsmayilov Avrupa Şampiyonu Oldu

44 dakika önce

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, erkekler 67 kiloda mücadele eden Daniyar İsmayilov, koparmada 147 kiloluk kaldırışıyla altın madalya aldı.

Daniyar İsmayilov Avrupa Şampiyonu Oldu, System.String[]
Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, erkekler 67 kiloda mücadele eden Daniyar İsmayilov, koparmada 147 kiloluk kaldırışıyla altın madalya aldı. Milli sporcu, silkmedeki üç hakkında ise başarısız oldu.

Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda 20 sporcunun temsil ettiği şampiyona, 13 Nisan'da sona erecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:16 

Batum, Gürcistan, Daniyar İsmayilov, Güncel
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