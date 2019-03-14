Son Dakika Haberleri: Dar Gelirli Yurttaşların Beka Sorunu Vardır"

Dar Gelirli Yurttaşların Beka Sorunu Vardır"

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ülkemizde işçilerin, emekçilerin ve günden güne yoksullaşan dar gelirli yurttaşların beka sorunu vardır.

Dar Gelirli Yurttaşların Beka Sorunu Vardır
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ülkemizde işçilerin, emekçilerin ve günden güne yoksullaşan dar gelirli yurttaşların beka sorunu vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala sürekli "beka" sorununu dile getirmeye başladığını belirtti.

"Erdoğan'a göre bu seçimler, 24 Haziran seçiminin bir devamı olup, seçimin milletin bekası ile eş değer olduğudur." değerlendirmesini yapan Ağbaba, "Oysaki Erdoğan'ın 'beka' dediği şey, kendi iktidarından başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Veli Ağbaba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Özellikle ülkemizde 24 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çıkan ekonomik kriz ile ülkemizde bir beka sorunu yaşanmaktadır. Ülkemizde işçilerin, emekçilerin ve günden güne yoksullaşan dar gelirli yurttaşların beka sorunu vardır. Yurttaşlarımızın bekasını tehlikeye atan ise AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kendi iktidar hırsı ve hevesinden başka bir şey değildir. Erdoğan, beka adına ülkenin kaynaklarını har vurup harman savurdukça ülkemizde milyonlarca yurttaş açlık ve sefalet altında yaşamaya devam ediyor. 74 bin lira maaş, bin odalı saraylar, lüks makam araçları, örtülü ödenekler Erdoğan'ın emrinde iken, ülkede 7 milyondan fazla yurttaş asgari ücret ile geçimini sağlıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:51 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, İşçi, Veli Ağbaba, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Çelik'ten Mansur Yavaş Açıklaması: Kimseyle Tarafgirlik İçerisinde Değiliz İmamoğlu, "CHP Genel Başkanlığı İçin Bir Hazırlığınız Var mı" Sorusuna Yanıt Verdi: Siyasette Her Şey Mümkün

Mansur Yavaş'a Dava Açan Necmettin Kesgin'in Avukatı Davadan Çekildi EPDK'den Sanayi Abone Grubu Sayılacak Tesislerde Değişiklik Kararı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 12:23:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dar Gelirli Yurttaşların Beka Sorunu Vardır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]