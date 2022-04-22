Darende'de kum sanatı gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Darende'de kum sanatı gösterisi düzenlendi

22.04.2022 14:45
Darende'de kum sanatı gösterisi düzenlendi

Malatya'nın Darende ilçesinde "Kültür Rotamız Olsun, Gençliğe Kanat Olsun" projesi kapsamında kum sanatı gösterisi düzenlendi.

Malatya'nın Darende ilçesinde "Kültür Rotamız Olsun, Gençliğe Kanat Olsun" projesi kapsamında kum sanatı gösterisi düzenlendi.

Darende Kültür Sanat Derneği tarafından gençlere yönelik organize edilen program kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda, Tarkan Köylü kum sanatı gösterisi yaptı.

Gösteride ramazan ayı, şehitler, İstanbul'un fethi, Çanakkale ve kahramanlar resmedildi.

Köylü, kuma işlediği "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazısıyla programı sonlandırdı.

Dernek Başkan Yardımcısı Mehmet Önder, program sonrasında yaptığı konuşmada, "İlçemiz gençliğine yönelik hazırladığımız projeler ile gençlerimizi çeşitli aktivitelerle hem eğitmek hem de eğlendirmeyi amaçladık. Önümüzdeki günlerde diğer faaliyetlerimizle gençlerle bir arada olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, Darende Belediye Başkan Vekili Tuncer Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve çok sayıda öğrenci ile öğretmen katıldı.

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Halk Eğitim Merkezi, Hisarcık, Malatya, Darende, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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