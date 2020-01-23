Darende'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri için güzergah belirlendi - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları yeniden belirlendi.

İlçede kaymakamlık oluruyla belirlenen toplanma yeri ile toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları gözden geçirilerek, yeniden düzenlendi.

Buna göre ilçede toplanma yeri olarak, Hacı Hasan Akyol Çarşısı'nın arkasıyla Tohma Çayı'nın arasında kalan alan, yürüyüş güzergahı olarak da toplanma yerinden Cumhuriyet Meydanı'na geçerek PTT yanı Hamam Sokak'ı takiben Nami Ocakçı Oğlu Caddesini geçtikten sonra Tohma Çayı kenarından toplanma yeri arasında kalan bin 800 metrekarelik güzergah belirlendi.

Afiş ve pankart asma yeri olarak ise Hükümet Caddesi üzerindeki Aile Çay Bahçesi arka kısmı ile Darende Belediyesi ek binası arka kısmındaki bahçe duvarı ve çevresi seçildi.

Öte yandan kırsalda bulunan Ayvalı, Aşğıulupınar, Ağılbaşı, Balaban, Ilıca ve Yenice mahallelerinde toplanma ve yürüyüş güzergahları da belli oldu.