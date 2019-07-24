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Darende Güreş Festivaline hazırlanıyor

1 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde her yıl yapılan Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali bu yıl 13-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Darende Güreş Festivaline hazırlanıyor, System.String[]
Malatya'nın Darende ilçesinde her yıl yapılan Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali bu yıl 13-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

66. sı düzenlenecek olan festivalde, müzik, eğlence programları, yarışmalar ve güreşler tertip edilecek.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan festival ile ilgili yaptığı açıklamada "İlçemizde geleneksel olarak her yıl yapılan güreş ve kültür festivalimizin 66. Yılındayız. İnşallah önceki yıllarda olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde coşkulu bir festival gerçekleştireceğiz. Tüm Darendeli hemşehrilerimin ev sahibi olduğunu hatırlatarak 13- 18 Ağustos tarihlerinde tüm hemşehrilerimizi Darende'ye bekliyoruz" dedi.

Öte yandan18 Ağustos Pazar günü düzenlenecek olan güreşler öncesi, ilçede çeşitli etkinlikler ve şenlikler program kapsamına alınarak festivale dahil edildi.

Bu çerçevede, uzun yıllardır yapılmayan trap atışı ve sünnet şöleni de bu yıl yeniden düzenlenecek.

Darende Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının katkılarıyla gerçekleştirilecek olan festivale yurdun her bölgesinden yüzlerce güreşçi katılıyor. - MALATYA
Malatya, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:47 Kaynak: İHA
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