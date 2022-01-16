Darende Kaymakamı Türkoğlu, 2 bin rakımlı mahallede incelemelerde bulundu - Son Dakika

Malatya'nın Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, 2 bin rakımdaki Kurudere Mahallesi'nde küçükbaş hayvan üreticilerini ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Kaymakam Türkoğlu, AA muhabirine, ilçedeki 67 mahallenin çoğunu ziyaret ederek yerleşim birimlerini hem yakından görme hem de vatandaşlarla görüşerek varsa yaşadıkları sıkıntıları yerinde çözmek istediklerini söyledi.

Mahalle Muhtarı Mahmut Yorgancı'dan hayvancılık ve zorlu kış şartları hakkında bilgi alan Türkoğlu, Darende'nin en çok kar yağış alan mahallesinin aynı zamanda küçükbaş hayvan üretiminde önemli bir görevi üstlendiğini ifade etti.

Türkoğlu, ilçe merkezinde henüz kar yağışı yokken burada bir metreyi aştığını belirterek, "Kırsaldaki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için devletimizin bütün imkanlarını seferber ediyoruz. Zorlu kış şartlarında hayvancılık yapan kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. Bize bildirilen tüm konularda en güzel hizmeti sunmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaymakam Türkoğlu, dönüş yolunda karşılaştığı çoban ile de bir süre sohbet etti.

Ziyaret ve incelemeye ilçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ufuk Kale ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Alaattin Ateş de katıldı.