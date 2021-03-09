Dargeçit Belediyesi'nden "Love Erdoğan" tabelası - Son Dakika

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Mardin'in Dargeçit ilçesinden de tepki geldi.

Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı

HDP'li Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlerine Bakan Soylu'dan tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin

Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu

Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu?