Darıca Ko-Mek İlçe Sergisi Açıldı

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergilerinin ikincisi Darıca
'da açıldı.
Serginin açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
, KO-MEK'in 15 yılda binlerce insana ücretsiz meslek ve sanat eğitimi verdiğini belirterek, KO-MEK'in büyük bir aile ve bir halk üniversitesi haline geldiğini ifade etti.
Kursiyerlerden Melek Demir
, kanser hastalığını KO-MEK sayesinde yendiğini vurgulayarak, "Çok zorlu günler yaşadım. Liseyi çok zor bitirdim. Her zaman bir öz güven sorunum oldu ama KO-MEK ile bu öz güven sorunumu tıpkı kanseri yendiğim gibi yendim." dedi.
Sergi açılışına AK Parti
Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker
, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak
, Genel Sekreter
Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık
, CHP
Kocaeli Darıca Belediye Başkan adayı Yakup Törk
, Belediye Meclis üyeleri, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, KO-MEK usta öğretici ve kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.