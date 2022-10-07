Ölümünden önce Aleyna Çakır'ı darp görüntülerini yayınlayan Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu - Son Dakika
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Ölümünden önce Aleyna Çakır'ı darp görüntülerini yayınlayan Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu

07.10.2022 18:28

Aleyna Çakır'a ölümünden önce şiddet uygulayıp bu görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınladığı suçlamasıyla yargılanan Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak tanınan Sema Esen, ölümünden önce kendisine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyadan canlı olarak yayınlayan Ümitcan Uygun hakkında şikayetçi oldu. Uygun ve evde bulunan arkadaşı Enes Özdemir, gözaltına alınmalarının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

4 SUÇTAN DAVA AÇILMIŞTI

Soruşturma sonunda Uygun ve Özdemir hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve 'bilişim sistemine usulsüz girme' suçlarından dava açıldı. Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili dava çerçevesinde tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

UYGUN'UN İFADESİ

Sanık Uygun, "Ben eve gittiğimde Aleyna'nın telefonu açıktı. Canlı yayın yapıyordu. Aleyna'nın bütün sosyal medya hesaplarının ve telefonunun şifrelerini biliyordum. Ölümünden sonra bu şifreleri polise ben verdim. Konut dokunulmazlığından yargılanıyorum, ama ev benim üzerime kayıtlı. Bunu, ev sahibim de verdiği ifadede doğrulamıştır. Dosyanın karara bağlanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme, Uygun'a 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl, 'bilişim sistemine usulsüz giriş' suçundan 2 ay, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan 2 yıl 2 ay, 'tehdit' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

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Kaynak: İHA

Ümitcan Uygun, Enes Özdemir, Aleyna Çakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölümünden önce Aleyna Çakır'ı darp görüntülerini yayınlayan Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ölümünden önce Aleyna Çakır'ı darp görüntülerini yayınlayan Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu - Son Dakika
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