Darülaceze sakinleri boğaz turuna çıkarıldı - Son Dakika

Darülaceze sakinleri boğaz turuna çıkarıldı

15.10.2020 17:52
Darülaceze sakinleri boğaz turuna çıkarıldı, System.String[]

KORONAVİRÜS nedeniyle aylardır dışarı çıkamayan ve ziyaretçi kabul edemeyen darülaceze sakinleri için tekneyle boğaz turu düzenlendi.

KORONAVİRÜS nedeniyle aylardır dışarı çıkamayan ve ziyaretçi kabul edemeyen darülaceze sakinleri için tekneyle boğaz turu düzenlendi. İşadamı Tamer Köseoğlu'nun eşiyle birlikte düzenlediği etkinliğe bazı ünlüler de katıldı.

İşadamı Tamer Köseoğlu ile eşi kendi tekneleriyle, koronavirüs nedeniyle aylardır dışarı çıkamayıp, ziyaretçi de kabul edemeyen Darülaceze sakinlerini tekneyle boğaz turuna çıkardı. 40 Darülaceze sakininin götürüldüğü boğaz turuna, radyocu "Afrikalı Ali" lakaplı Ali Şentürk, şarkıcı Tarık Mengüç ve eski milli futbolcu Tanju Çolak katıldı.

Öğle yemeği ile başlayan etkinlik, misafirlere hediye dağıtımı ve müzik dinletisiyle devam etti.

"BUGÜN HARİKA BİR GÜN"Etkinliğe ev sahipliği yapan iş adamı Tamer Köseoğlu, "İnanın bugün harika bir gün, çok mutluyum. Darülaceze Müdürlüğü'ne müracaat ettik, sağ olsun kırmadılar, 40 kişi misafir ettik. Bugün sosyal mesafe kurallarına uyarak bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek." dedi.Etkinliğe katılan isimlerden Tanju Çolak da, "Onlar bizim değerimiz, değerlilerimiz. Bizim için çok kıymetliler" şeklinde konuştu.

"RÜYA ALEMİNDEYİM, CENNETTEYİM"Geziye katılan Darülaceze sakinleri, etkinlik nedeniyle mutlu olduklarını ifade ettiler. Füsun adlı Darülaceze sakini, "Çağırana da, davet edene de binlerce teşekkür. Bugünkü mutluluğumu dille ortaya koyamayacağım. Rüya alemindeyim, cennetteyim" dedi.84 yaşındaki Fatma Güler ise, "Her şey güzel, siz güzelsiniz, iyi davranıyorsunuz. Allah sizden de burada çalışanlardan da razı olsun" diye konuştu.

62 yaşındaki Cenay Öztunç de, "Biliyorsunuz bu pandemiden dolayı 6 aydır dışarı çıkamıyorduk. Böyle bir etkinlik bize çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Darülaceze sakinleri boğaz turuna çıkarıldı
Darülaceze sakinleri boğaz turuna çıkarıldı
Darülaceze sakinleri boğaz turuna çıkarıldı
Darülaceze sakinleri boğaz turuna çıkarıldı
Darülaceze sakinleri boğaz turuna çıkarıldı

Koronavirüs, Darülaceze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Darülaceze sakinleri boğaz turuna çıkarıldı - Son Dakika

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