Darüşşafaka Tekfen'in Konuğu Khimki

Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın Rusya temsilcisi Khimki'yi konuk edecek.

Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın Rusya temsilcisi Khimki'yi konuk edecek.



Volkswagen Arena'da oynanacak maç saat 20.15'te başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports HD 3'ten naklen yayınlanacak.



Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda kötü bir sezon geçiren Darüşşafaka Tekfen, 26 müsabakada 3 galibiyet, 23 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.



Khimki ise 9 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 13. sırada bulunuyor.



Ligin ilk yarısında Rusya'da oynanan müsabakayı Khimki, 85-84 kazanmıştı.

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