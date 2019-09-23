Son Dakika Haberleri: Dasdas'ın yeni oyunu , tiyatroseverlerle buluşuyor!
Son Dakika Güncel Haber

Dasdas'ın yeni oyunu , tiyatroseverlerle buluşuyor!

34 dakika önce

DasDas, yeni sezonu geçtiğimiz sezonun kapalı gişe oyunlarının yanı sıra yepyeni yapımlarla da karşılıyor.

Dasdas'ın yeni oyunu , tiyatroseverlerle buluşuyor!, System.String[]

Mert Fırat ve Tülin Özen'i bir araya getiren, PEN Edebiyat Ödülü sahibi Almanya'nın en önemli yazarlarından Moritz Rinke imzalı 'Westend/ Batının Sonu', 27 Eylül'de ilk kez tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon sayısız kapalı gişe oyunu sahneye koyan DasDas'ın yeni sezon oyunlarından 'Westend/ Batının Sonu', 27 Eylül'de prömiyer yapıyor. Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Pervin Bağdat ve Tülin Özen gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı oyun, PEN dahil birçok önemli edebiyat ödülüne sahip olan ve oyuncu kimliğiyle de tanınan Alman yazar Moritz Rinke tarafından kaleme alındı. Süpervizörlüğünü Almanya'da pek çok oyun sahneye koyan Hakan Savaş Mican'ın yaptığı, yönetmenliğini ise Tuğsal Moğul'un üstlendiği 'Westend/ Batının Sonu', bu yüzyılın tüm bireysel trajedilerinin komedisini sarsıcı bir dille ortaya koyuyor.

Oyunda, Eduard ve Charlotte, şehirden uzakta lüks bir mahalledeki yeni evlerinde yıllar sonra yeniden buluştukları eski bir arkadaşlarını ve komşularını ağırlıyor. Pandora'nın Kutusu'nun açıldığı bu anda konuşulmaya cesaret edilmeyen konular, sınırlarda dolaşan konuklar, saatler geçtikçe beklenmeyen dönüşümleriyle bu küçük grup, seyircinin önyargılarını alt üst edecek.

Prömiyer biletleri tükenen 'Westend/ Batının Sonu', 29 Eylül'de de DasDas Sahne'de olacak. Oyunun biletleri Biletix'te satışta…

Almanya, DasDas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:24 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu! İşte ilk görüntüleri
Erdoğan gafı sonrası NTV'den ayrılan Oğuz Haksever, Haber Global'le anlaştı Bakan Ersoy: Thomas Cook'un iflasından dolayı zarar gören işletmelere kredi desteği yapılacak Devlet Bahçeli ofisinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 15:58:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dasdas'ın yeni oyunu , tiyatroseverlerle buluşuyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]