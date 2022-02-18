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Datça'da 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Datça'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

18.02.2022 21:51
Datça'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki lastik botu durdurdu. Lastik bot içinde 28 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi geri gönderme merkezine gönderildiler. - MUĞLA

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Datça'da 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Datça'da 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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