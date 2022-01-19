Datça'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarağından kurtarıldı.

Muğla ili Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

(Bekir Tosun - Mehmet Ölmez/İHA)