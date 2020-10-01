Datça'ya Diyaliz Merkezi ve doktor müjdesi - Son Dakika

AK Parti Datça İlçe Başkanı Fatih Keleş, Datça Devlet Hastanesinde diyaliz merkezi açılacağını, uzman hekim atamaları yapılacağını bildirdi.

Keleş, yaptığı açıklamada, Datça'da sağlık alanında eksiklerin giderilmesi için AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ile görüştüğünü söyledi.

Ortak çalışmayla Datça Devlet Hastanesinde bir aile hekim uzmanı ile uzman çocuk doktorunun göreve başladığını belirten Keleş, şunları kaydetti:

"Diğer eksik branştaki doktor taleplerimiz de yine milletvekilleri ve il başkanının girişim ve destekleriyle önümüzdeki günlerde hekim ataması gerçekleşecek. Başhekimle hastanemize bir diyaliz merkezi açılması hususunda girişimlerinde bulunmuştuk. Yaptığımız çalışmalar neticesinde gerekli ekipmanlar tamamlanarak önümüzdeki aylarda faaliyete geçeceği müjdesini de halkımızla paylaşmak isteriz. Cumhur İttifakı ile ortak girişim ve çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Datça halkımıza hizmet müjdelerimiz devam edecek."