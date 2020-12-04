DATÜB'den FETÖ'cü sözde gazeteciye sert tepki - Son Dakika

DATÜB'den FETÖ'cü sözde gazeteciye sert tepki

04.12.2020 17:00
DATÜB'den FETÖ'cü sözde gazeteciye sert tepki, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Ukrayna'da FETÖ'cü sözde gazeteci Yusuf İnan tarafından Ahıska Türklerine ilişkin yazılan iddialara tepki gösterdi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Ukrayna'da FETÖ'cü sözde gazeteci Yusuf İnan tarafından Ahıska Türklerine ilişkin yazılan iddialara tepki gösterdi.

DATÜB Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, "FETÖ terör örgütü ile iltisaklı konusunda yasal sürecin olduğu bilinen Yusuf İnan adlı şahıs 'Ukrayna'daki Hain Ahıska Çeteleri Türkiye'nin Milli Güvenlik Sorunudur' isimli yazısını tümden reddediyor, adalet önünde süreci takip edeceğimizi ilan ediyoruz" denildi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar imzalı açıklamada, "Ahıskalı Türkleri tarihte birkaç kere sürgüne maruz kalsa da her zaman hayata tutunmayı başarmış şerefli bir toplumdur. 14 Kasım 1944 sürgününden günümüze kadar geçen 76 yıllık sürgün süresi boyunca ne dinini, ne dilini, ne örf adetlerini ne de diğer manevi değerlerini kaybetmeyen milletimiz, dünyanın 10 ülkesinde toplum halde yaşamlarını sürdürmektedir. Bugüne kadar beraber yaşadığımız farklı ülkelerdeki toplumlar tarafından her zaman takdir ve saygı gördük. Çünkü saygımız, sadakatimiz, namusumuz, şerefimiz ve ferasetimizle her zaman örnek bir toplum olma özelliğimizi koruduk, korumaya da devam ediyoruz. Fakat ne yazık ki, herkes için iyi olmak mümkün değil. Her ne kadar 76 yıldır sürgünde yaşayan bir toplum olsak da bulunduğumuz ülkelerdeki çalışma azmimizi, başarımızı kıskananlar, bizi çekemeyenler her zaman olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Ukrayna'da sözde gazetecilik adı altında yapılan asılsız haberler ve iftiralara karşı kendi kimliğini gazeteci olarak gizlemeye çalışan FETÖ ile iltisaklı konusunda yasal işlemleri olan sözde gazeteci ve FETÖ'nün sosyal medya uzmanı Yusuf İnan isimli şahıstır. Kendini gazeteci olarak tanıtan bu FETÖ'cünün camiamıza attığı yalanlar ve iftiralara karşı Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov liderliğinde kenetlenerek, vatan Ahıska mücadelemize devam edeceğiz. Ahıska Türkleri yaşadıkları ülkelerde kanunlara ve sosyal hayata en saygılı insanların başında gelmektedirler. Her zaman ülkenin yöneticileri tarafından takdir edilmişlerdir. Bunun yanında suça karışan kim olursa olsun adalet önünde hesabını vermelidir. Yıllardır Türk olduğumuz için çilesini çekmiş bir Türk toplumuna iftira atmak en hafif tabirle alçaklıktır. Her zaman bu mazlum millet Türkiye'nin hasreti ile yaşamış bir millettir. Türk milletinin düşmanları ve destekçileri ile mücadelemiz büyük bir kararlıkla devam edecektir" denildi. - İSTANBUL

DATÜB'den FETÖ'cü sözde gazeteciye sert tepki

Fetullahçı Terör Örgütü, Ahıska Türkleri, Yusuf İnan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DATÜB'den FETÖ'cü sözde gazeteciye sert tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi Maradona hakkında korkunç iddia: Dövülüp merdivenden aşağı atıldı İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu: Kaldırımda yürüyen genç öldü ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'ten dikkat çeken çıkış: İşverene maliyeti kayıt dışı çalışmayı etkileyecek Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Vaka sayısının 1 haftada yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da koronavirüs haritası tamamen kırmızıya döndü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok
Milan efsanesi, Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili konuştu: Doğru anı bekliyoruz Milan efsanesi, Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili konuştu: Doğru anı bekliyoruz         
17:34
Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı         
17:04
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir         
16:56
Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar         
16:25
Son Dakika: Yerli otomobilin bataryasında da kullanılacak! Türkiye lityum üretimine 7 Aralık'ta başlıyor Son Dakika: Yerli otomobilin bataryasında da kullanılacak! Türkiye lityum üretimine 7 Aralık'ta başlıyor         
16:00
Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı         
15:54
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı         
14:52
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu         
13:00
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı         
10:48
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Rusya'ya domates ihracında kota 199 bin tonu buldu, siparişler durduruldu Rusya'ya domates ihracında kota 199 bin tonu buldu, siparişler durduruldu         
09:57
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar         
09:54
300 defterdarlık uzman yardımcısı alımı için başvurular 18 Ocak'ta başlıyor 300 defterdarlık uzman yardımcısı alımı için başvurular 18 Ocak'ta başlıyor         
09:53
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 17:46:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DATÜB'den FETÖ'cü sözde gazeteciye sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei