DATÜB Genel Başkanı Kassanov: "Ahıska Türkleri Anavatanın savunmasında hep en önde olacaktır" - Son Dakika

DATÜB Genel Başkanı Kassanov: "Ahıska Türkleri Anavatanın savunmasında hep en önde olacaktır"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 15 Temmuz hain darbe girişimi'nin 4.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 15 Temmuz hain darbe girişimi'nin 4.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

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DATÜB Genel Başkanı Kassanov mesajında hain darbe girişimini lanetlerken, kahraman Türk milletinin demokrasi mücadelesinin onurlu bir davranış olduğunu vurguladı.


Kassanov, "15 Temmuz 2016 gecesi memleketimizin bütün ufuklarını karartmaya azmeden bir ihanet çetesi olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) karşısındaki vakur, cesur duruşuyla tüm dünyaya örnek olan, vatanına, milletine, milli iradeye, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na, hükümetine ve hukuk düzenine sahip çıkan aziz milletimizin onurlu duruşu her türlü takdirin üzerindedir. 76 yıldır sürgünlerde yaşayan Ahıskalı Türkler olarak vatan ve bayrak özleminin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Bunun içindir ki, dünyanın neresinde olursak olalım, ana vatanımız, sevdamız olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve onun seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında milli ruh, milli birlik ve kardeşlik adına sonuna kadar durmaya devam edeceğiz. Gerek Türkiye'de, gerekse dünyanın değişik coğrafyalarında yaşayan Ahıskalı Türklerin kalplerinin her zaman Türkiye ile birlikte attığını ve dualarıyla her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirtmek isterim. Bu dayanışmayı vatan sevgisiyle, hain darbe girişimi gecesi ve sonrasındaki demokrasi nöbetlerimizde meydanlarda verdiğimiz mesajlarımızla ve sergilediğimiz tepkimizle gösterdik. Dün istiklal mücadelesi günlerinde olduğu gibi, bugün de milletimizin kendi izzet ve haysiyetine sahip çıkması ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik girişilen ihanet kalkışmasına karşı hiç tereddüt etmeden tankların önüne yatan, silahlara meydan okuyan, bedenlerini bu vatan için siper, istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz. Allah bu aziz vatanımızı şer odaklarının ve hainlerin şerrinden korusun. Bizler hain darbe girişiminin yaşandığı günleri unutmadık ve asla da unutturmayacağız." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ahıska Türkleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DATÜB Genel Başkanı Kassanov: 'Ahıska Türkleri Anavatanın savunmasında hep en önde olacaktır' - Son Dakika

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