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DATÜB Genel Başkanı Kassanov'dan "Milli Birlik Kampanyası"na bağış
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov 100 bin TL bağışta bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov 100 bin TL bağışta bulundu.
DATÜB Genel Başkanı Kassanov Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya bir mektup gönderdi. Kassanov, mektubunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşanan korona virüs salgınıyla mücadele için başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na DATÜB olarak destek seferberliği başlattıklarını belirtti. DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar'ın da iki maaşını bağışlayarak kampanyaya destek verdiğini, aynı zamanda tüm Ahıska Türklerinden imkanı olanların "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek vermesini istediklerini yazdı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:51 Kaynak: İHA
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