Davam "Akraba Davası" Değil

AK Parti Afyonkarahisar
Belediye Meclis üyesi adayı Fatma Gülşen Koçak
, "AK Parti Afyonkarahisar Belediye meclis üyesi adayı olmamdan dolayı bana çok sık 'Amcan Mahmut Koçak
'ın karşısında neden yer aldın?' diye soruyorlar. Konu, amca, baba, dayı, hala, evlat ve anne konusu değil. Davam, 'akraba davası', 'sevgi davası' ya da ' menfaat davası' değil. Davam, beka davasıdır." dedi.
Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin İYİ Parti
Afyonkarahisar belediye başkan adayı
Mahmut Koçak'ın yeğeni olduğunu söyledi.
Afyonkarahisarlı olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Koçak, yerel seçimlerle ilgili şununları söyledi:
"AK Parti Afyonkarahisar Belediye meclis üyesi olmamdan dolayı bana çok sık 'Amcan Mahmut Koçak'ın karşısında neden yer aldın?' diye soruyorlar. Konu, amca, baba, dayı, hala, evlat ve anne konusu değil. Davam, 'akraba davası', 'sevgi davası' ya da ' menfaat davası' değil. Davam, beka davasıdır. İnsanların anlamak istedikleri veya göz ardı ettikleri şey ciddi anlamda beka sorunumuzun olmasıdır. Yine, ülkemizin istikrarının korunması için AK Partinin yanında durmamız gerektiğidir."
Koçak, şöyle devam etti:
"Yarın, huzuru mahşere vardığımızda İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali, en azından Allah'ım ben senin yolunda ve senin sözünü söyleyen insanlarla yol aldım diyebilmek için buradayım. Bu konuyu da Afyonkarahisar'da karşılaştığım kendi akrabalarıma, eşime ve dostuma anlatıyorum. Önümüzdeki günlerde önümüze bir sandık kurulacak. Afyonkarahisar, 2023 ve 2053 yılı hayali kuran ve dünya 5'ten büyüktür diyen bir liderin büyük özlemlerle ve sıkıntılarla partiyi kurduğu şehirdir. Bu şehre bu kadar hizmetin gelmesi de bundandır." Türkiye
Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyesi olduğununa değinen Koçak, medya ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli faaliyetler yürüttüğünü de dile getirdi.