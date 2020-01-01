David Villa'nın emeklilik maçında Vissel Kobe'nin 54 yıllık hasreti sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor David Villa'nın emeklilik maçında Vissel Kobe'nin 54 yıllık hasreti sona erdi - Son Dakika Spor

David Villa'nın emeklilik maçında Vissel Kobe'nin 54 yıllık hasreti sona erdi

6 saat önce

Tokyo Ulusal Stadyumu'nda oynana maçta Kobe, Inukia'nın kendi kalesine ve Fujimoto'nun attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

David Villa'nın emeklilik maçında Vissel Kobe'nin 54 yıllık hasreti sona erdi, System.String[]

Tokyo Ulusal Stadyumu'nda oynana maçta Kobe, Inukia'nın kendi kalesine ve Fujimoto'nun attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı.


David Villa'nın emeklilik maçında, Japon ekibi İmparatorlar Kupası'nda ilk zaferini yaşadı.


Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski ile İspanyol efsanesi Andreas Iniesta karşılaşmaya ilk 11'de başladı.


Karşılaşmanın son bölümünde forma giyen 37 yaşındaki Villa, kariyerini kupayla tamamlarken, 36. kez kupa kazanma sevinci yaşadı.


David Villa'nın Barcelona formasıyla attığı 3 golü izliyoruz...


David Villa, Japon, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:02 
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