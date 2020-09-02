Davide Santon, Beşiktaş'ı reddetti!

Kariyerinde Inter, Newcastle United ve Roma gibi takımlarda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 21 maçta oynadı.

Haberde; Genoa'nın Santon transferi için devreye girdiği ve oyuncunun Serie A ekibine sıcak bakabileceği vurgulandı.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Davide Santon Beşiktaş'a İtalya'da kalmak istediğini belirtti ev siyah-beyazlıların teklifi reddetti.

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