Davraz Kayak Merkezi, 2019 - 2020 kış sezonuna hazırlanıyor

-Davraz, yeni sezonda daha rahat ve güvenli olacak

ISPARTA - Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde geçtiğimiz aylarda yapımına başlanılan spor salonu, günübirlikçi ziyaretçiler için sosyal tesisler, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve yeni kapalı kabin (bubble) telesiyej sisteminde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

2018- 2019 kış sezonunda yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiği Davraz Kayak Merkezi'nde, Isparta Valiliği tarafından geçtiğimiz aylarda inşaat çalışmaları başlatılan tesisler hızla yükselmeye devam ediyor.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkılarıyla yapımına 2018 yılı sonunda başlanılan 680 seyirci kapasiteli spor salonunda betonarme ve çelik yapı çalışmaları sona ererken, salonun çatı kaplama işleminde ise sona yaklaşıldı. 2 kat olarak planlanan spor salonunun alt katında antrenman ve soyunma odaları yer alırken üst katında ise spor salonu yer alıyor.

Davraz Kayak Merkezinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı katkılarıyla İl Özel İdaresi tarafından ihale edilen ve inşaat çalışmaları hızla devam diğer bir yer ise günübirlikçi tesisleri. Merkeze gelen günübirlikçi ziyaretçilerin kullanımı için yapılan ve bütün sosyal tesisleri bünyesinde barındıran tesiste çalışmalar devam ediyor. 4 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste açık ve kapalı lokantalar, kayak odası, ticari üniteler, oyun odası ve revir yer alacak.



Saatte yaklaşık bin 500 kişi taşınacak

Davraz Kayak Merkezinde çalışmaları devam eden diğer bir yatırım ise inşaat çalışmalarına geçtiğimiz yıl başlanılan kapalı kabin (Bubble) telesiyej sistemi. Devasa direkleri dikilen 2 bin 100 metre uzunluğundaki kapalı kabin telesiyej sisteminin dereye girmesi birlikte saatte yaklaşık bin 500 kişi birinci etap sonuna kadar taşınabilecek ve kış sezonunda zaman zaman yaşanan yığılmalar önlenmiş olacak.

Davraz Kayak Merkezinde inşaat çalışmalarında sona yaklaşılan diğer bir tesis olan 112 istasyonu ise 2019 - 2020 kış turizmi döneminde, personelin yer almasına imkan tanıyacak. Merkezdeki 112 personeli artık modern binalarında hizmet verecek.

Mevcut tesisler ve yapımı devam eden tesislerle birlikte Davraz Kayak Merkezi misafirlerine daha modern ve konforlu bir kayak sezonu vaat ederken kış sezonu dışında da profesyonel sporculara yüksek rakımlı kamp yapma olanağı sağlayacak. Kayak merkezinde halihazırda 4 adet çim zeminli futbol sahası bulunuyor.