Davutoğlu: Erdoğan bana başbakan ol ama başbakan gibi davranma dedi
56 dakika önce
Eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu gazetecilerin sorularını canlı yayında cevapladı. Davutoğlu Başbakanlığı döneminde kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP MKYK'sının "Sen başbakan gibi görün ama başbakan olma. Başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma." dediğini söyledi.
Eski Türkiye
Başbakanı Ahmet Davutoğlu
Başbakanlığı döneminde kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ve AKP MKYK'sının "Sen başbakan gibi görün ama başbakan olma. Başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma." dediğini söyledi.
Yeni bir parti kurabileceği konuşulan Davutoğlu, Yavuz Oğhan
, İsmail Saymaz
ve Akif Beki
'nin sorularını yanıtladı. O dönemde "Düşük profilli bir başbakan isteniyordu." ifadelerini kullanan Davutoğlu, "Ben kendimi bilirim benden herşey olur da düşük profilli olmaz." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:52
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