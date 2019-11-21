Son Dakika Haberleri: Dayısı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı
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Dayısı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde dayısı tarafından bıçaklandığı ileri sürülen genç hastanede tedavi altına alındı.

Dayısı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde dayısı tarafından bıçaklandığı ileri sürülen genç hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evde D.A (17) ile dayısı Ç.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.


Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.Y'nin, yeğenini bıçakladıktan sonra kaçtığı ileri sürüldü.


Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan D.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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