Son Dakika › Güncel › Dayısı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Dayısı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
İzmir'in Buca ilçesinde dayısı tarafından bıçaklandığı ileri sürülen genç hastanede tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:40 Kaynak: AA
İzmir'in Buca ilçesinde dayısı tarafından bıçaklandığı ileri sürülen genç hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evde D.A (17) ile dayısı Ç.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.Y'nin, yeğenini bıçakladıktan sonra kaçtığı ileri sürüldü.
Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan D.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Anaokulunda yalnız bırakılan çocuklar için şiddet iddiası 2,5 yaşındaki kız çocuğu, anaokulunda yaşıtları tarafından dövüldü Almanya Başbakanı Merkel'den Erdoğan'ı sevindirecek karar: Suriyeli Sığınmacılar için mali yardıma hazırız Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor