DEAŞ ile Mücadele Toplantısı Riyad'da

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, beraberindeki heyetle Suudi Arabistan ve ABD'nin ev sahipliğinde başkent Riyad'da düzenlenen DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonunun (DMUK) Siyasi Direktörler Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kulaklıkaya başkanlığındaki heyet, Türkiye'yi temsilen, Suudi Arabistan ve ABD'nin ev sahipliğinde dün Riyad'da düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonunun Siyasi Direktörler Toplantısı'na iştirak etti. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanı Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da toplantıda yer aldı.

DMUK üyesi ülkelerden temsilcilerin katıldığı ve Suriye'yi Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin başkanlığındaki heyetin temsil ettiği toplantıda, Suriye sahasında son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında ateşkes ve entegrasyon sürecinin mevcut durumu üzerinde duruldu. Bu çerçevede, Suriye'de varılan mutabakatların suhuletle ve zaman kaybetmeksizin hayata geçirilmesine verilen destek yinelendi.

Öte yandan görüşmelerde terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında önemli bir yapı taşını oluşturan cezaevleri ve kampların durumu da ele alındı. Bu çerçevede, Suriye'den Irak'a devam eden tutuklu transferlerinin suhuletle tamamlanmasının öneminin altı çizildi. Ayrıca, gelecek dönemde Suriye ve Irak'a bu alanda sağlanması gereken destek üzerinde duruldu.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kulaklıkaya, toplantıdaki hitabında, Suriye'deki ateşkesin ve entegrasyon sürecinin ülkenin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde ve Türkiye'nin milli çıkarları da gözetilerek tamamlanmasının önem taşıdığını vurguladı.

Suriye sahasındaki yeni gerçeklik ışığında, DEAŞ'la mücadelede artık meşru aktör olarak yalnızca DMUK üyesi Suriye'nin kabul edilmesinin önem taşıdığını söyleyen Kulaklıkaya, Suriye'nin terörle mücadele kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik olası tereddüt ve sınırlamaların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade etti.

Kulaklıkaya, Irak'ın DEAŞ'la mücadele kapsamında güvenilir ve sorumlu bir ortak olduğuna işaret ederek Irak'ın bu kapsamdaki çabalarının takdir edilesi olduğunu dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kulaklıkaya, toplantı marjında Suudi Arabistan ve İngiltere'den muhataplarıyla ve Iraklı güvenlik yetkilileriyle ikili temaslarda bulundu.