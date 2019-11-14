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DEAŞ'lı teröristin 'tampon' bölgede dördüncü günü

6 saat önce

DEAŞ'lı teröristin 'tampon' bölgede dördüncü günüEDİRNE - Edirne'de, Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının Pazarkule Sınır Kapısı'nda, tampon bölgede bekleyişi dördüncü gününde sürüyor.

DEAŞ'lı teröristin 'tampon' bölgede dördüncü günü

EDİRNE - Edirne'de, Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının Pazarkule Sınır Kapısı'nda, tampon bölgede bekleyişi dördüncü gününde sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanarak, Pazartesi günü Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Muhammad Darwis B. tampon bölgede dördüncü gününde bekleyişi sürüyor.

Geceyi arabada geçiriyor

Söz konusu DEAŞ'lı Muhammad Darwis B.'nin Ürdün uyruklu olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu iddia edildi. Söz konusu DEAŞ'lının geceyi tampon bölgeye çekilen araçta geçirdiği ve kendisine gıda takviyesinde bulunulduğu öğrenildi.

Ürdün asıllı, ABD pasaportu var

İstanbul Göç İdaresi tarafından Pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirilen Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı terörist, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.

Yaya geçişi yok, araçla geçişe izin veriliyor

Muhammad Darwis B.'nin dört gündür tampon bölgede bekleyişi sürüyor. Öte yandan, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki güvenlik önlemleri devam ederken, sınır kapısının önü resmi ve sivil araçlarla gazetecilerin görüntü almaması için kapatıldı. Söz konusu sınır kapısında yaya geçişine izin verilmezken, sadece vatandaşların özel araçlarla geçişi sağlanıyor.

DEAŞ'lı teröristin 'tampon' bölgede dördüncü günü

Yunanistan, Edirne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
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