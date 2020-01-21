DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kadın serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kadın serbest bırakıldı - Son Dakika

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kadın serbest bırakıldı

6 saat önce

Kocaeli'de haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Hatay'da yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirinin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kadın adli kontrol şartıyla salıverildi.

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kadın serbest bırakıldı, System.String[]

Kocaeli'de haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Hatay'da yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirinin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kadın adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren 4 kadının Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarını tespit etmesi üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, aralarında 2017 yılında Suriye'nin Rakka kentinde öldürüldüğü öğrenilen örgütün sözde emirlerinden olan M.G'nin eşi H.G'nin de bulunduğu 4 kadını Hatay'da yakalayarak Kocaeli'ye getirdi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadınların 2014 yılından bu yana terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdikleri, Rakka ve Deyrizor kentlerinde savaştıkları öne sürüldü.

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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