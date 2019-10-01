Son Dakika Haberleri: DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
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DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

1 saat önce

Konya'da, terör örgütü DEAŞ ile elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Konya'da, terör örgütü DEAŞ ile elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Emre E. ile Selçuk Y'nin, terör örgütü DEAŞ ile örgüt elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin sosyal medyadan propagandasını yaptıklarını belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

El Bağdadi, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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