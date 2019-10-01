DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da, terör örgütü DEAŞ ile elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Emre E. ile Selçuk Y'nin, terör örgütü DEAŞ ile örgüt elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin sosyal medyadan propagandasını yaptıklarını belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.