Son Dakika Haberleri: Deaş Şüphelisine Adli Kontrol

Deaş Şüphelisine Adli Kontrol

58 dakika önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Deaş Şüphelisine Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu M.S.M.M.'yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren DEAŞ şüphelisi Iraklı genç mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:50 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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