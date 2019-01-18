Deaş Şüphelisine Adli Kontrol
58 dakika önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak
uyruklu bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi 19 Mayıs
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu M.S.M.M.'yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren DEAŞ şüphelisi Iraklı genç mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:50 Kaynak: İHA
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