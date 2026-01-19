Dede Mesleği Marangozluktan Tahta Kayak

Düzce'de kamuda şoför olarak çalışan vatandaş, dedesinden ve babasından öğrendiği marangozluk becerisiyle yaptığı tahta kayaklara PVC boru ekleyerek geleneksel eğlenceye farklı bir boyut kazandırdı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Ferhat Mezarcı, mesaisinden arta kalan zamanlarını atölyesinde ağaç işleriyle uğraşarak değerlendiriyor. Kış şartlarının ağır geçtiği kentte, dede mesleği marangozluğu hobiye dönüştüren Mezarcı, dişbudak ağacını yontarak kayak takımları üretiyor. Mezarcı, geleneksel olarak fındık sopası kullanılan tutma yerlerine PVC boru entegre ederek yaptığı tasarımlarla dikkati çekiyor.

"Fındık sopası kırılıyordu, PVC çözüm oldu"

Ferhat Mezarcı, iş stresinden ve gündelik telaşlardan uzaklaşmak için ağaç işlerine yöneldiğini söyledi. Dedesi ve babasından kalan el becerisinin üzerine yeni şeyler ekleme gayretinde olduğunu belirten Mezarcı, şunları kaydetti:

"Mevsimine göre karda kaymak için kayak takımları yapıyorum. Kırılan balta ve kazma saplarını yapıyorum. Dededen babadan gördüğüm öğrendiklerimi uyguladım. Daha önce sopalardan yapıyorduk. Bu kez tutma yerlerini PVC borulardan yaptım. Kayak takımlarını geçmişte fındık sopasından yapıyorduk. Kırılıyordu, çabucak deforme oluyordu. Bu sebeple PVC borularla yapmaya karar verdim. Bu daha güzel oldu. Elim daha iyi kavradı. Görüntüsü de güzel oldu. Bu şekilde eskiye yenilik katmış olduk."

Yakın çevresinin de kendisinden kayak takımı istediğini ifade eden Ferhat Mezarcı, "Sadece kendime ve yakınlarıma yapıyorum. Bu kayak takımlarını yapmak için zaman gerekiyor. Güzel bir tahta bulmak da önemli. Dişbudak ağacından olursa daha güzel oluyor. Bu ağaçları yontmak ve diğer işlemler bayağı zaman alıyor" diye konuştu. - DÜZCE