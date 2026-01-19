Dede Mesleği Marangozluktan Tahta Kayak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Dede Mesleği Marangozluktan Tahta Kayak

Dede Mesleği Marangozluktan Tahta Kayak
19.01.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Ferhat Mezarcı, marangozluktan öğrendiğiyle tahta kayakları PVC boruyla geliştiriyor.

Düzce'de kamuda şoför olarak çalışan vatandaş, dedesinden ve babasından öğrendiği marangozluk becerisiyle yaptığı tahta kayaklara PVC boru ekleyerek geleneksel eğlenceye farklı bir boyut kazandırdı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Ferhat Mezarcı, mesaisinden arta kalan zamanlarını atölyesinde ağaç işleriyle uğraşarak değerlendiriyor. Kış şartlarının ağır geçtiği kentte, dede mesleği marangozluğu hobiye dönüştüren Mezarcı, dişbudak ağacını yontarak kayak takımları üretiyor. Mezarcı, geleneksel olarak fındık sopası kullanılan tutma yerlerine PVC boru entegre ederek yaptığı tasarımlarla dikkati çekiyor.

"Fındık sopası kırılıyordu, PVC çözüm oldu"

Ferhat Mezarcı, iş stresinden ve gündelik telaşlardan uzaklaşmak için ağaç işlerine yöneldiğini söyledi. Dedesi ve babasından kalan el becerisinin üzerine yeni şeyler ekleme gayretinde olduğunu belirten Mezarcı, şunları kaydetti:

"Mevsimine göre karda kaymak için kayak takımları yapıyorum. Kırılan balta ve kazma saplarını yapıyorum. Dededen babadan gördüğüm öğrendiklerimi uyguladım. Daha önce sopalardan yapıyorduk. Bu kez tutma yerlerini PVC borulardan yaptım. Kayak takımlarını geçmişte fındık sopasından yapıyorduk. Kırılıyordu, çabucak deforme oluyordu. Bu sebeple PVC borularla yapmaya karar verdim. Bu daha güzel oldu. Elim daha iyi kavradı. Görüntüsü de güzel oldu. Bu şekilde eskiye yenilik katmış olduk."

Yakın çevresinin de kendisinden kayak takımı istediğini ifade eden Ferhat Mezarcı, "Sadece kendime ve yakınlarıma yapıyorum. Bu kayak takımlarını yapmak için zaman gerekiyor. Güzel bir tahta bulmak da önemli. Dişbudak ağacından olursa daha güzel oluyor. Bu ağaçları yontmak ve diğer işlemler bayağı zaman alıyor" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dede Mesleği Marangozluktan Tahta Kayak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:13:01. #7.11#
SON DAKİKA: Dede Mesleği Marangozluktan Tahta Kayak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.