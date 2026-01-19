Dede ve Torunları Yeni Eve Taşındı - Son Dakika
Yaşam

Dede ve Torunları Yeni Eve Taşındı

19.01.2026 12:11
Kadri Övüş ve 3 torunu, ev tahliyesinin ardından yeni bir yere yerleşti. Destekle huzur buldular.

1) DEDE İLE 3 TORUNU, YENİ YUVALARINA KAVUŞTU

ANTALYA'da oğlunun cezaevine girmesinin ardından önce gelinini, 10 ay önce de eşini kaybeden, Kadri Övüş (70) ile 3 torunu, oturdukları evden tahliye kararı sonrası Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait eve yerleştirildi.

Kepez ilçesinde yaşayan Kadri Övüş'ün oğlu D.Ö.'nün, 2 farklı eşinden 3 çocuğu oldu. D.Ö. bir süre önce cezaevine girince, eşi Gülçin Övüş, 3 çocuğuyla birlikte kayınpederi ve kayınvalidesinin evlerine taşındı. Bir süre sonra Gülçin Övüş yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybedince 3 çocuğa, babaanne ve dedesi bakmaya başladı. Bu olaydan bir süre sonra babaanne Perinaz Övüş de beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

HAYATINI TORUNLARINA ADADI

Kadri Övüş, torunları Nil Peri (4), Doruk (6) ve Baran'ın (13) tüm bakımlarını üstlendi. Torunlarını sabah okula götürüp çıkışta alan, yemeklerini hazırlayan Övüş, 8 bin lira kira öderken ev sahibinin fahiş artış talebiyle karşılaştı. 19 bin lira emekli maaşıyla torunlarını ve kendisini geçindirmeye çalışan Kadri Övüş, kira artışına itiraz edince ev sahibi tahliye davası açtı. Mahkeme, Övüş'ün 3 torunuyla birlikte yaşadığı evi 1 ay içerisinde tahliye etmesi yönünde karar verdi.

İL MÜDÜRLÜĞÜ DEVREYE GİRDİ

Kadri Övüş ve torunlarının durumunun DHA tarafından gündeme getirilmesi sonrası, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girdi. 1 torun için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti yardımının 2'nci çocuk için de ödenmesine, ailenin taşınma ve ani harcamaları için 33 bin liralık yardımda bulunulmasına karar verildi. Başvurular sonrasında dedenin 3 torunu için koruyucu aile olması da kabul edildi. Antalya Yardımlaşma Platformu aracılığıyla dede ve torunlarına yardımseverler de destekte bulundu.

YENİ EVLERİNE TAŞINDILAR

Girişimler sayesinde dede ile torunları, Kepez ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait bir eve taşındı. Taşınma öncesi müdürlük tarafından evin tüm tadilatı yapıldı. Geçen hafta eve taşınan dede ile torunları, sıcak yuvalarına kavuştu.

'ÇOCUKLARA BİR YUVA AÇTILAR'

Yeni evlerinde çok mutlu olduklarını söyleyen Kadri Övüş, "Bu evi bize tahsis eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Bize barınacak bir ev, çocuklara bir yuva açtılar. Bize destek olan herkese, kamu kurumlarına çok teşekkür ediyorum. Gönüllüler yağmur, çamur demeden bizi yalnız bırakmadı. Çok mutluyuz. Çocuklarımız huzur içerisinde evde yaşıyor. Koruyucu aile olduğum için çocukların ihtiyaçlarını devletimiz karşılıyor. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'ONLARI ZORA SOKACAKTI'

Dede ile torunlarına destek olanlardan Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, "Torunlarına bakan Kadri abinin ev sahibi ile yaşadığı sorun ciddi anlamda onları zora sokacaktı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ilgisiyle ciddi bir çalışma yürütüldü. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait bir ev tadilatı, temizliği yapılarak ailemize tahsis edildi. Dedenin koruyucu aile olma süreci de tamamlandı. Biz de platform olarak baştan sona Kadri abinin yanında olduk. Haberlerde görüp destek olan bütün gönüllülere teşekkür ediyorum. Yeni evlerinde onlara mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yaşam, Son Dakika

