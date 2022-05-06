Dedektörle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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Dedektörle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

06.05.2022 21:42
Dedektörle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dedektörle kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dedektörle kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Körfez ilçesinde jandarma ekipleri devriye görevi esnasında dedektörle arama yapan 5 şahısla karşılaştı. Bölgede arama yapan ekipler, 37 dedektörün yanı sıra 4 bakır çubuk, 2 adet kamera, define bulma çubuğu, araç takip cihazı, sırt çantası, el çantası, boru, endoskopik kamera, pense, tornavida, anten, el feneri ve eldiven ele geçirdi. Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan S.K., K.D., Z.D., H.B. ve R.O., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KOCAELİ

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Kaçak Kazı, Jandarma, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dedektörle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar - Son Dakika


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