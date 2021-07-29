DeFacto, Ukrayna ve Özbekistan'da mağaza açtı

Hazır giyim markası DeFacto, Ukrayna Lviv'de ve Özbekistan Andizhan'da iki yeni mağaza açtığını duyurdu.

DeFacto, Ukrayna ve Özbekistan'nın popüler AVM'leri arasında yer alan Lviv'deki Victoria Gardens'da bin 265 metrekare ve Andizhan'daki Navruz Mall'da 845 metrekare alana sahip olan iki yeni mağaza açtı. DeFacto, Umman, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, Arnavutluk, Malezya, Ukrayna ve Romanya'yı kapsayan 31 ülkede 500'den fazla mağazasıyla faaliyet gösteriyor. Global moda markası olarak çalışmalarına devam eden DeFacto, 100'den fazla ülkede satış gerçekleştiriyor ve 2021 yılı sonuna kadar yurtiçinde ve yurtdışında mağaza sayısını artırmayı hedefliyor.