Son Dakika Haberleri: Define Tünelinde Mahsur Kaldılar

Define Tünelinde Mahsur Kaldılar

32 dakika önce

Silivri'de tarihi eser bulmak amacıyla kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişiye ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Define Tünelinde Mahsur Kaldılar, System.String[]
Silivri'de tarihi eser bulmak amacıyla kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişiye ulaşmak için çalışma başlatıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Gümüşyaka Mahallesi'nde kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında kazı yapan 5 kişiden 2'si zehirlenerek mahsur kaldı.

Açıklamada, "Tünel içine giren şahıslardan 2 şüphelinin karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup, 2 şahsa ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır." denildi.

Bu arada olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Silivri Kaymakamı Ali Partal da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:43 Kaynak: AA

Gümüşyaka, İstanbul, Silivri, Güncel
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