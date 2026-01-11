300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Hamamboğazı bölgesinde yer alan ve yaklaşık 300 yıllık geçmişi bulunan tarihi hamamdan birtakım sesler geldiği fark edildi.
Durum üzerine tarihi yapının içerisini kontrol eden çevre sakinleri, kaçak kazı yapıldığını tespit etti. 1. derece sit bölgesindeki tarihi hamamın, yapılan kaçak kazı nedeniyle hasar aldığı belirlendi.
Bölgede yaşayan vatandaşlar, tarihi hamama sık sık tanımadıkları kişilerin geldiğini ve kaçak kazı çalışmaları yapılırken gürültü duyduklarını belirtti.
Definecilerin tarihi yapıya büyük zarar verdiğini kaydeden vatandaşlar, 3 asırlık tarihi hamamın koruma altına alınmasını talep etti.
