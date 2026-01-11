300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Yaşam

300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı

11.01.2026 21:06
Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan yaklaşık 3 asırlık tarihi hamamda kaçak kazı yapan definecilerin, tarihi yapıya zarar verdikleri belirtildi.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Hamamboğazı bölgesinde yer alan ve yaklaşık 300 yıllık geçmişi bulunan tarihi hamamdan birtakım sesler geldiği fark edildi.

300 YILLIK TARİHİ HAMAMI TALAN ETTİLER

Durum üzerine tarihi yapının içerisini kontrol eden çevre sakinleri, kaçak kazı yapıldığını tespit etti. 1. derece sit bölgesindeki tarihi hamamın, yapılan kaçak kazı nedeniyle hasar aldığı belirlendi.

Defineciler 300 yıllık tarihi hamamı talan etti

ZARAR BÜYÜK

Bölgede yaşayan vatandaşlar, tarihi hamama sık sık tanımadıkları kişilerin geldiğini ve kaçak kazı çalışmaları yapılırken gürültü duyduklarını belirtti.

Defineciler 300 yıllık tarihi hamamı talan etti

Definecilerin tarihi yapıya büyük zarar verdiğini kaydeden vatandaşlar, 3 asırlık tarihi hamamın koruma altına alınmasını talep etti.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gakko 23 Gakko 23:
    . ne la bu eser sevdası varsa altın. ne eser dinlerim ne başka bişe 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:36
