DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR - Son Dakika

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Defineciler, 5 bin yıllık mezarlığı talan etti VAN'ın Erciş ilçesinde 5 bin yıllık tarihi mezarlık, defineciler tarafından tahrip edildi.

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Defineciler, 5 bin yıllık mezarlığı talan etti

VAN'ın Erciş ilçesinde 5 bin yıllık tarihi mezarlık, defineciler tarafından tahrip edildi. Altın ve tarihi eser aramak için gelen defineciler, yaptıkları kaçak kazılar ile mezarlıktaki kemikleri de ortaya çıkardı. Araştırmacı Yazar Selahattin Koşar, duruma tepki gösterdi.Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'nde bulunan tarihi mezarlık, definecilerin hedefi oldu. Ünlü halk ozanı Ercişli Aşık Emrah ile Selvihan'nın da kabrinin bulunduğu mezarlık, define avcıları tarafından ikinci kez tahrip edildi. Mezarlıkta kaçak kazı yapan defineciler mezarlardaki kemikleri de açığa çıkardı.Mezarlığı ziyaret eden Ercişli Araştırmacı Yazar Selahattin Koşar, tarihi mezarlığın defineciler tarafından talan edilmesine çok üzüldüklerini söyledi. Koşar, "Mezarlık, 5 bin yıllık tarihi geçmişi olan bir mezarlıktır. İlk Tunç çağından günümüze kadar kullanılan tarihi bir mezarlıktır. Özelikle Osmanlılara, Selçuklulara ve Karakoyunlulara ait çok sayıda mezar vardı. 1992-1995 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından burada restorasyon çalışması yapılmış, bazı mezarlar düzenlenerek bugüne kadar getirilmiştir. Fakat ne acıdır ki, o restorasyondan sonra bu mezarlık definecilerin define aradıkları, mezarları kazdıkları, yer yer mezar taşlarını kırdığı köhne bir mezarlık haline gelmiştir. Define avcıları şunu iyi bilmeliler, Müslüman mezarlığında define olmaz. Bu mezarlığın gelecek nesillere taşınması için burayı iyi bir şekilde koruma altına almak gerekiyor. Tabi koruma derken, polisiye tedbirlerle tek başına olacak bir iş değil, halkın daha duyarlı olması, halkın bu konuda daha bilinçlenmesi gerekir. Halk gereken desteği vermezse, 10 yıl sonra Selçuklulara ait, Karakoyunlulara ait bir eser bulamazsınız. Yetkililerden ve halkımızdan 5 bin yıllık tarihi Selçuklu mezarlığına sahip çıkmalarını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM----------------------------Talan edilen mezarlıktan görüntüler-Drone ile çekilen mezarlık görüntüsü-Definecilerin kazdığı çukurlar-Kırılan mezar taşları-Selahattin Koşar ile röportaj-Genel ve detaylar

Barış KUL/ERCİŞ,(Van)-

Haber Kodu : 200918042

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Hatalı basılan banknota 50 bin TL istiyor

NİĞDE'de, özel bir şirkette çalışan İbrahim Arslan, hatalı para haberlerini okuduktan sonra alışverişlerde karşılaştığı bütün paraları incelemeye başladı. Arslan, alışveriş sırasında şans eseri eline geçen, sağ üst köşesinde rakamlarının bir kısmı olmayan hatalı basım 50 TL'lik banknotu koleksiyonerlere 50 bin TL'ye satacağını söyledi.Özel bir şirkette 'yönetici' olarak çalışan İbrahim Arslan, 'hatalı para' bulup, satışa çıkartanları görünce, eline geçen paraları incelemeye başladı. Arslan, alışveriş yaparken sağ üst köşesinde rakamlarının bir kısmı olmayan hatalı basım 50 TL'lik banknotu fark edince, bankaya götürdü. Sahte olmadığını öğrendiği parayı satışa sunan Arslan, "Koleksiyonculardan sıfırı olmayan 50 TL için teklifleri bekliyorum. Tahminim 50 bin lira gibi bir rakam istiyorum" dedi.'İNTERNETTE HATALI PARALARI ARAŞTIRDIM'

Arslan, eline geçen kağıt ve metal paraların inceleyip hatalarını bulmaya çalıştığını belirterek,  "Hatalı para üzerine çıkan haberleri araştırdım. Bunları araştırdıktan sonra bende bir tik oluştu. Elime geçen her türlü madeni para ve kağıt paranın seri numarası, T.C. kısmının yamuk basılması ya da demir paralarda ki hataları bulmaya çalışıyorum hatta seri numaralarını kontrol ediyorum. Acaba bir yer de yanlışlık bulabilir miyim diye. Şuan bu hatayı yakaladım. Bundan sonraki süreçte ne gibi hatalar yakalarım onları araştırmaktayım. Hala koleksiyoncular hangi paraları değerlendiriyor ya da hangi paralar değerli onları kontrol ediyorum. Aslında koleksiyonla alakalı bir bağlantım yoktu ama çıkan haberlerden sonra bende para koleksiyonu oldu. Eski paraları toplamaya başladım. Koleksiyon yapayım diye aynı zamanda hata varsa bulmaya çalışıyorum. İnşallah kısmetimde varsa başka paralar da bulmaya çalışacağım" diye konuştu.

Aşık Emrah, Çelebibağı, Define, Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:01 - Kaynak: DHA

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