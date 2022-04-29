Defineciler suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Defineciler suçüstü yakalandı

29.04.2022 15:52
Defineciler suçüstü yakalandı

Adana'da kaçak define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Adana'da kaçak define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Geçitli- Cumhuriyet Mahallesi Dağ mevkisinde devriye faaliyeti sırasında 4 şahıs jeneratör ile 5 metre derinlikteki kazı çukurunda define ararken suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet delici kırıcı alet, 1 adet burgulu delici uç, yaklaşık 10 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA

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Cumhuriyet Mahallesi, Jeneratör, Define, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Defineciler suçüstü yakalandı - Son Dakika


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