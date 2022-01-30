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Dehşet cinayetin detayları ortaya çıktı! Evlilik tartışmasında kadının boğazını kesmiş - Son Dakika

Dehşet cinayetin detayları ortaya çıktı! Evlilik tartışmasında kadının boğazını kesmiş

30.01.2022 11:50

İstanbul Ümraniye'deki otel odasında boğazı kesilen Kırgızistan uyruklu Perizat T.'nin evlilik tartışması yaşadığı Kadir T.'nin saldırısına uğradığı öğrenildi. Adamın, daha önce de kadının pasaportuna el koyduğu ortaya çıktı.

Ümraniye'deki bir otelden ihbar alan polis ekipleri, 17 Ocak günü saat 01.45 sıralarında Kırgızistan uyruklu Perizat T.'nin kaldığı odaya intikal etti. Olay nedeniyle çok fazla kan kaybeden ve otel görevlilerinin ilk yardım uyguladığı Perizat T. polis ekiplerine Bunu bana Kadir T. yaptı, ölmek istemiyorum dedi. Bunun üzerine polis ekipleri o sırada otelde bulunan Kadir T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Perizat T. ise hastaneye kaldırıldı.

Otel odasındaki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı! Evlilik tartışmasında kadının boğazını kesmiş

EVLİLİK YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

'Şikayetçi' sıfatıyla ifade veren Perizat T. şüpheli Kadir T.'nin erkek arkadaşı olduğunu, kendisini 3 aydır tanıdığını söyledi. Boğazında kesikler olması nedeniyle zor konuşabildiğini belirten Perizat T., Kadir T.'nin kendisiyle evlenmek istediğini daha önce pasaportunu alıp kendisine geri vermediğini iddia etti. Evlenme isteğini kabul etmemesi nedeniyle aralarında sık sık tartışma çıktığını kaydeden Perizat T. otele gittiklerini, aralarında tartışma çıktığını ve banyo yaptığı sırada ise Kadir T.'nin kafasına vurarak kırılan cam şişesiyle boğaz bölgesini de kestiğini söyledi.

Otel odasındaki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı! Evlilik tartışmasında kadının boğazını kesmiş

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Kadir T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Burada savcıya ifade veren şüpheli Kadir T.'nin Perizat T. ile otelde buluştuklarını söyledi. Perizat T.nin alkollü olduğunu ve kendisine 'Beni aldattın' diyerek tokat attığını öne süren Kadir T. tartışma yaşadıklarını iddia etti. Kadir T. tartışma bitmesinin ardından Perizat T.'nin bira bardağıyla duşa girdiğini, bardak kırılma sesi duyduğunu, içeri girdiğinde Perizat T.'nin intihar etmeye çalıştığını gördüğünü söylediği öğrenildi. Kadir T. ifadesinde Ben engel olmaya çalıştım. Hatta bu esnada benim elimde de kesikler oldu. Onu korumak amaçlı banyodan dışarı çıkartmaya çalıştım. Bu esnada kız arkadaşım kafasını duvara çarptı. Ben elimdeki kesik sebebiyle akan kanı durdurmaya çalışırken onun salonda bulunan bira şişesine yöneldiğini ve kırdığını gördüm. Bu bira şişesinin parçasıyla yine kendine zarar vermeye devam etti. Ben engel oldum. O da odanın çıkış kapısına yöneldi, 'Kimse yok mu ben bu adamdan nefret ediyorum. Biri gelsin' dedi' ifadelerini kullandı. Kadir T. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek kendisine iftira attığını iddia ettiği Perizat T.'den şikayetçi oldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Kadir T.'yi Kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde savcılıktaki ifadelerini tekrar eden şüpheli Kadir T. ise yurt dışına çıkmamak ve Perizat T'ye belli bir mesafeye kadar yaklaşmamak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Otel odasındaki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı! Evlilik tartışmasında kadının boğazını kesmiş

OTELE GİRİŞ ANLARI KAMERALARDA

Öte yandan şüpheli Kadir T. ile Perizat T.'nin otele girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kırgızistan, Ümraniye, Evlilik, Otel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Dehşet cinayetin detayları ortaya çıktı! Evlilik tartışmasında kadının boğazını kesmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dehşet cinayetin detayları ortaya çıktı! Evlilik tartışmasında kadının boğazını kesmiş - Son Dakika
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