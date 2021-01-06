DEİK "Türkiye-AB İlişkilerinde 2021 Beklentileri" webinarı - Son Dakika

DEİK "Türkiye-AB İlişkilerinde 2021 Beklentileri" webinarı

06.01.2021 15:23
DEİK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan son anlaşma Gümrük Birliğimizin yeni nesil Serbest Ticaret Analaşmaları'nın (STA) çok gerisinde kaldığını hepimizin önüne bir defa daha serdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan son anlaşma Gümrük Birliğimizin yeni nesil Serbest Ticaret Analaşmaları'nın (STA) çok gerisinde kaldığını hepimizin önüne bir defa daha serdi. Bunun iyi bir örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

Olpak, DEİK Eu Talks kapsamında gerçekleştirilen "Türkiye-AB İlişkilerinde 2021 Beklentileri" webinarının açılışında yaptığı konuşmada, yılın ilk etkinliklerinden birini yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Yeni umutlar, yeni başlangıçları doğurur" diyen Olpak, yeni başlangıçlar çerçevesinde amaçlarının, AB-Türkiye ilişkilerinin daha çok güçlenmesi olduğunu vurguladı.

Olpak, geçen yılın son güzel kapanışının, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan ve tarım ürünlerini dahil edip, yatırım ve hizmetler alanını dahil etmeyi prensip olarak mutabakat zaptına alan STA'nın imzalanması ile yaşandığını belirterek, Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Zor bir dönemin ardından hızla adapte olunan bir süreç yaşandığını ifade eden Olpak, şunları kaydetti:

"Dijital teknolojiler ve yapay zekanın, globalleşmenin yanında glokalleşmenin de konuşulduğu bir süreci, rekabetçilikte, ölçek ekonomisinin tek kaynağa bağlı olunduğu bir süreci, lojistikte, uzaklık ve yakınlık kavramlarının yanında ulaşılabilirlik kavramının, tedarik zinciri kavramının daha önemli olduğu bir süreci hep birlikte yaşadık. Bu süreçte ayakta kalabilenler, muhataplarına güven vererek tedarik zincirini kopartmayanlar bu dönemin kazananları olacaktır. AB-Türkiye ilişkilerinde de sürecin kazananları olma beklentisi içerisindeyiz."

"Zaman zaman yaptırım söylemlerinin konuşulması bizi üzüyor"

Nail Olpak, AB'nin, Birleşik Krallık'ın ayrılmasına rağmen Türkiye'nin halen birinci ticaret partneri, en önemli dış yatırım, finans kaynağı ve Gümrük Birliği'nin ortağı olduğunu vurgulayarak, "İş dünyası olarak sadece ekonomik konularla ilgileniyoruz ama görüyoruz ki içinde olmadığımız siyasi konuların da olumsuz sonuçlarından iş dünyası olarak etkileniyoruz ve arzu edilen yerin uzağındayız. AB üyeliğine aday Türkiye ile müzakereler bugün ne yazık ki durma noktasına geldi. Zaman zaman yaptırım söylemlerinin konuşulması da bizi üzüyor." diye konuştu.

AB-Türkiye ilişkilerinin olumlu anlamda gelişimi, ekonomik, ticari ve siyasi açıdan ileri taşınmasının temel beklentileri olduğunu aktaran Olpak, "Türkiye'de reform paketi çalışmalarını ve AB tarafından dile getirilen pozitif ajanda önerisini önemsiyoruz." dedi.

Olpak, Türkiye ile AB'nin Gümrük Birliği güncelleme görüşmelerinin bu yıl yol bulabileceği düşüncesi içerisinde olduğunu ifade ederek, "Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan son anlaşma Gümrük Birliğimizin yeni nesil STA'ların çok gerisinde kaldığını hepimizin önüne bir defa daha serdi. Bunun iyi bir örnek olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

AB ile ilişkilerde dijitalleşmenin yanı sıra Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın çok önemli başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Olpak, DEİK olarak bu konuyu önemsediklerini, bununla ilgili çalışma sürdürdüklerini, mart ayı içerisinde bu çalışmayı kamuoyu ile paylaşmak istediklerini kaydetti.

"Ortaya çıkan maliyetlerden sadece Türk tarafı değil, AB tarafının da etkileniyor"

DEİK Başkanı Olpak, AB ile ilişkilerde en fazla konuşulan konunun, malların serbest dolaşımı kavramı olduğunu, fiziki taşımayı gerçekleştirecek geçiş kotalarının verilmediği ve iş dünyası açısından serbest vizenin olmadığı garip bir sürecin sonuçlarının yaşandığını söyledi.

Burada ortaya çıkan maliyetlerden sadece Türk tarafı değil, AB tarafının da etkilendiğini ifade eden Olpak, "Tüm bunların yanı sıra iş insanlarımız için Erasmus, COSME (Kosme), Ar-Ge ve inovasyon, iklim değişikliği ile ortak mücadele, yeni tedarik zincirleri, yenilenebilir enerji alanında ve 3. ülkelerde ortak yatırımlar, kadın girişimciliği, dijitalleşme, yapay zeka 2021 yılı içerisinde üzerinde durmamız gereken alanlardan başlıklar diye düşünüyorum." dedi.

Olpak, DEİK olarak, yeni bir yılın verdiği yeni umutlarla AB ile ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere ticari diplomasi faaliyetlerini daha da artıracaklarını vurguladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEİK 'Türkiye-AB İlişkilerinde 2021 Beklentileri' webinarı - Son Dakika


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