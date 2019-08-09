Son Dakika Haberleri: Della Miles Kuşadası'nda
Son Dakika Güncel Haber

Della Miles Kuşadası'nda

1 saat önce

DÜNYA'nın en güçlü sesleri arasında gösterilen, uzun yıllar sanatçı Michael Jackson'ın vokalistliğini yapan Della Miles, Anadolu'nun kültürünü ve lezzetlerini tanıtan 'Tadında Hikayeler' programının yeni sezonda yayınlanacak ilk bölümünü için Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi, sunuculuk yaptı.

Della Miles Kuşadası'nda, System.String[]
DÜNYA'nın en güçlü sesleri arasında gösterilen, uzun yıllar sanatçı Michael Jackson'ın vokalistliğini yapan Della Miles, Anadolu'nun kültürünü ve lezzetlerini tanıtan 'Tadında Hikayeler' programının yeni sezonda yayınlanacak ilk bölümünü için Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi, sunuculuk yaptı.
Ulusal kanalda yayınlanan ve bu topraklarda yetişen çeşit çeşit ürünler, geçmiş uygarlıkların el izleri, dünden bugüne Türk Mutfağı'nı konu alan 'Tadında Hikayeler' in yeni sezon çekimlerinin ilki Kuşadası'nda yapıldı. Yenilenen formatıyla izleyicilerin karşına çıkacak olan programın sunuculuğunu uzun yıllar Michael Jackson'ın vokalistliğini yapan Della Miles yaptı. Programda Kuşadası'nın tarihi değerleri ile yemek kültürü ele alındı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde oturan Della Miles, programın çekimlerinde Kuşadası'nın Ege kültürünün sonuna kadar yaşandığı, organik tarımıyla öne çıkan kırsal Kirazlı Mahallesi'nde kapı kapı dolaşıp, çocukları ilçenin yöresel yemeklerinden biri olan 'Bolama' yemeye davet etti. Kaşığını alan çocuklar, Miles ile kuşbaşı dana eti, nohut, arpacık soğanı, sarımsak, domates, biber ve salça kullanılarak yapılan bu lezzetin tadına baktı. Miles, hazırlık aşamasında da 'bolama' yapılacak malzemeleri mahalle meydanında kurulan organik pazardan tek tek seçerek satın aldı. Yaklaşık 1 yıl önce Türkiye'ye yerleştiğini belirten Della Miles, "Konserlerim gereği birçok ülke gezdim. Ancak Türkiye kadar beni cezbeden bir yer olmadı. Özellikle yerleştiğim Ege Bölgesi'nin yemeklerini çok beğeniyorum. Bundan sonraki yaşamım da büyük ihtimalle Türkiye'de geçecek. Kendimi Türkiye'nin gönüllü bir elçisi olarak görüyorum" dedi.
Miles, program çekimleri sonrasında Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'i makamında ziyaret edip, destekleri için teşekkür etti.


Michael Jackson, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da konser veren Jennifer Lopez, en çok sütlacı beğendi
Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı Merkez Bankasında deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı Milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı: Yanındakiler tekbir getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 14:50:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Della Miles Kuşadası'nda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]