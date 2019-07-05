Son Dakika Haberleri: Dellallardan Nasreddin Hoca Şenliği'ne davet
Son Dakika Güncel Haber

Dellallardan Nasreddin Hoca Şenliği'ne davet

49 dakika önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği geleneksel dellalın şenliğe daveti ile start aldı.

Dellallardan Nasreddin Hoca Şenliği'ne davet, System.String[]
Konya'nın Akşehir ilçesinde, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği geleneksel dellalın şenliğe daveti ile start aldı.

Şenlik kapsamında Dellal'lar Akşehir'in cadde ve sokaklarını gezerek; halkı etkinliklere çağırırken, İlçe protokolünü de makamında ziyaret edip onları da etkinliklere davet etti. Davul çalarak Akşehir Belediye binasına gelen dellalar, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'dan bahşiş alarak Başkan Akkaya'ya davul çaldırttı.

Şenliğin Akşehir ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni eden Başkan Akkaya, "60 yıldır Nasreddin Hoca Şenlikleri yapıla geliyor ve bu şenliklerle birlikte Hocamızı hem yad ediyor, hem de anıyoruz. Hocamızın mesajlarını vurgulayıp daha çok kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz. Bu şenliğin Nasreddin Hoca'mızı en güzel şekilde anlamak ve onu en güzel şekilde anlatmak adına bir fırsat olması dileğiyle Şenliğimize herkesi davet ediyoruz" diye konuştu.

Dellallar Başkan Akkaya'nın ardından Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'i de ziyaret ederek davul çaldırttı. Dellallar; Akşehir cadde ve sokaklarında dolaşıp davul çalarak şenliğin başladığını söyleyerek tüm herkesi şenliğe davet ederken Akşehir Hükümet Konağı'na geçen Dellallar burada da İlçe Kaymakamı Mehmet Türk'ü makamında ziyaret etti.

Kaymakam Türk; Nasreddin Hoca Şenliğinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katılmak isteyen herkesi Akşehir'e beklediklerini belirtti. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:18 Kaynak: İHA
nasreddin hoca, salih akkaya, akşehir, konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayrampaşa'daki bankada dehşet anları! Bir gün sonra yakalandı CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 13:08:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dellallardan Nasreddin Hoca Şenliği'ne davet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]