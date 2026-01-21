Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi - Son Dakika
Güvenlik

Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi

Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
21.01.2026 16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Haber Videosu

Nusaybin'deki bayrak indirme provokasyonunun yankıları sürerken bölgede kaydedilen bir görüntüde, "Kürdistan" sloganı atan terör örgütü yandaşlarının tüm tahriklerine rağmen askerlerimizin sabırlı halleri dikkat çekti.

DEM Parti, Suriye'de Kürt mahallelerine saldırı yapıldığını gerekçe göstererek bu haftaki grup toplantısını Kamışlı sınırındaki Nusaybin'deki Sınır Parkı'nda yaptı. Grup toplantısı sırasında, Suriye'nin Kamışlı kentine gitmek üzere sınır hattına yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Bu esnada Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağı indirildi.

BÖLGEDEN GELEN GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Bu alçak provokasyona yönelik tepkiler art arda gelirken bölgede çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Bahsi geçen görüntüde "Kürdistan" sloganı atan bir grubun, askerlerimizi tahrik etmek için ellerinden geleni yaptığı görünüyor. Ağır provokasyona rağmen askerlerimizin sabrı ise takdire şayandı.

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Güvenlik

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • caps lock caps lock:
    30 sene önce böyle birşey olacaktı hee. Mehmetçik sabırlı değil. Yönetim gevşek. 184 48 Yanıtla
    Szka788304 Szka788304:
    boş konuşma şittet ile son bulacak olsa Kenan Evren başarılı olurdu sizler kendi ülke sorununu dahi anlamış değilsiniz 63 88
    ALİÇO null ALİÇO null:
    beklemeye gerek yok tarayın rahat edin 81 11
    sehmus fatih sehmus fatih:
    kardeşlerim . bunu yapanlar dışardan gelmiş asıl nusaybinkiler polis askere iyi davranır 8 1
  • Yavuz al Yavuz al:
    abi bayrak indirmek ne demek ya buna izin verilir mi sık kafasına bugün bayrak indirmeye izin verirsen ileriside olur 153 8 Yanıtla
    199715 199715:
    Kıbrıs'ta Rum, bayrağımızı indirmeye çalışmıştı. Sonra ne olmuştu! bilmeyenler bir araştırsın. Haaa o zaman GÜÇLÜYDÜK, Şimdi sadece kuru gürültü... 0 0
  • mesut mesut:
    Acizlik 25 sene önce bu yoktu 87 19 Yanıtla
    ahmet mert soylu ahmet mert soylu:
    25 sene önce örgüte böyle darbe mi iniyodu 9 22
  • Mehmet Gultekin Mehmet Gultekin:
    orayı taramadikca bu biyle devam eder gider 35 12 Yanıtla
  • Mehmet Erkoca Mehmet Erkoca:
    bunlara Kıbrıs'ta bayrağı indirmek istiyenin ne olduğu nün videosunu yirmi dört saat izletmek lazım 20 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi - Son Dakika
