DEM Parti ve Gelecek Partisi'nden Suriye Mutabakatı Değerlendirmesi

DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ziyarette bulundu.

Hatimoğulları ve Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ile Gelecek Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

Basına kapalı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Hatimoğulları, Suriye ve Türkiye'deki gelişmeleri istişare ettiklerini söyledi.

Hatimoğulları, 30 Ocak 2026'da, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, 10 Mart Mutabakatı ile 18 Ocak Mutabakatı temelinde kapsamlı bir ateşkes ile askeri ve idari yapıların Suriye Cumhuriyeti'ne aşamalı entegrasyonu için varılan anlaşmayı olumlu bulduklarını aktardı.

En önemli beklentilerinin, anlaşmanın hayata geçerek demokratik zeminde bir entegrasyon sürecinin Suriye'de hızlanması olduğunu ifade eden Hatimoğulları, "Bunun sadece Kürt halkı için değil, Suriye'de yaşayan Arapların, Türkmenlerin, Hristiyanların, Alevilerin, Dürzilerin, her kesim için son derece ön açıcı ve yapıcı bir rol oynamasını ümit ediyoruz. Türkiye'den gücümüz yettiğince bu mutabakatın en sağlıklı şekilde hayata geçmesi için destek ve dayanışmamızı sürdüreceğimizi ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Hatimoğulları, anlaşmayla ilgili Türkiye'ye ve garantör ülkelere önemli görevler düştüğünün altını çizdi.

"Doğru adımlar atarsak, gelecek nesillere güzel bir miras bırakırız"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Türkiye'deki bütün aydınların Suriye'deki gelişmelerle ilgili sağduyulu davranması gerektiğini söyledi.

Suriye'de yeni bir dönemin başlaması gerektiğini her zaman vurguladıklarını anımsatan Davutoğlu, "Doğru adımlar atarsak, gelecek nesillere güzel bir miras bırakırız. Yanlış adımlar atarsak, provokatif bir dil kullanırsak öyle bir çatışmacı ortamın içine gireriz ki, bütün emperyalist güçler bu çatışmalarımız üzerinden Orta Doğu'yu yeniden yağmalamaya başlar." değerlendirmesini yaptı.

Davutoğlu, Suriye'deki mutabakatı "Suriyelilerin mutabakatı" olarak nitelendirdi.

Suriye'deki herkesin kendi kaderini tayin etme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Ahmet Davutoğlu, "Eğer güvenlik riski ortadan kalkmışsa Türkiye'ye düşen, Suriye'deki bütün kardeşlerimize elini uzatmasıdır. Bu bağlamda sınır kapıları anlaşmaya uygun bir şekilde Suriye yönetimine devredildiği zaman kapılar açılmalı, o bölgenin kalkınması da himayesi de Türkiye'nin yetkisinde olmalı." diye konuştu.