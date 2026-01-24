DEM Parti Yürüyüşüne Polis Müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

DEM Parti Yürüyüşüne Polis Müdahalesi

24.01.2026 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye protestosu için yürüyen DEM Parti'ye polis biber gazı ve fişekle müdahalede bulundu.

Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelerle ilgili Aksaray'dan Saraçhane'ye yürüyüş gerçekleştirmek isteyen DEM Parti İstanbul İl Örgütü polisin engeli ve müdahalesiyle karşılaştı. Engellemelere rağmen yürümek isteyenlere polis zaman zaman biber gazı ve gaz fişeği ile müdahalede bulundu. Gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu.

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeleri protesto etmek için saat 15.00 sıralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Kurumlar Platformu'nun çağrısıyla Aksaray Meydanı'nda toplanan gruplar Saraçhane'ye yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Ancak polis engel oldu. Bunun üzerine ters yönde ve ara sokaklarda yürüyüşlerine devam eden kalabalığa polis zaman zaman biber gazı ve gaz fişeği kullanarak müdahale etti. Müdahale sırasında gazeteciler de zaman zaman hedef oldu.

Celal Fırat da yaralandı

Aralarında DEM Parti milletvekilleri Cengiz Çiçek, Burcugül Çubuk, Celal Fırat, DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Vedat Çınar Altan'ın da aralarında olduğu parti yöneticileri de müdahalelerden etkilendi. Yaralananlar, gözaltına alınanlar oldu. Yaralananlar arasında bulunan milletvekili Celal Fırat hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Aksaray Metro durağı önünde toplanan DEM Partililer, IŞİD aleyhine sloganlar atmaya devam etti. TOMA'lı ve çevik kuvvetli polis ablukası altında bekleyiş bir süre daha devam etti ve daha sonra dağılım gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, DEM Parti, Suriye, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Yürüyüşüne Polis Müdahalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
17:02
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:19:23. #.0.4#
SON DAKİKA: DEM Parti Yürüyüşüne Polis Müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.