Demba Ba'dan Mesut Özil'e destek: Müslümanlar zulüm görüyor

Medipol Başakşehir'in Senegalli oyuncusu Demba Ba, Independent'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki oyuncu, "Bugünlerde çok fazla istatistik konuşuyoruz, ben inanıyorum ki Sadio Mane, elde ettiği bireysel istatistiklerle ballon d'Or'u kazanmalıydı. Eğer Mane'nin istatistiklerini Messi ile değiştirirseniz, yine Messi Ballon d'Or'u alırdı. Hatta değiştirin istatistikleri ve birkaç gol daha az attığını söyleyin, yine ödülü Messi'ye verirlerdi. Mane, Şampiyonlar Ligi'ni, Süper Kupa'yı kazandı, Premier Lig'in en golcü oyuncusu oldu, inanılmaz bir sezon geçirdi. Sadece bu da değil, tüm maçlarda fark yarattı. Bence kazanması gereken oydu." dedi.

MESUT ÖZİL'E DESTEK

Demba Ba, "Yaya Toure'nin Mesut Özil'in Uygur Müslümanları için yaptığı açıklamalara "Politikaya karışmasın" demesi... Hepimizin duygusal olarak dokunduğu noktalar var ve bir insan bir şey için savaşıyorsa, inandığı için savaşıyordur. Ben bir Müslümanım. Ben bir Afrikalıyım. Bazı şeyler, beni diğer insanlardan daha fazla etkiliyor. Eğer Uygur Müslümanlarının durumu Mesut Özil'i rahatsız ediyorsa, konuşma hakkı vardır, buna itiraz edilemez. Aynı şey Didier Drogba için de geçerli mesela. Drogba soyunma odasında dizleri üzerine çöker ve Fildişi'ndeki savaşın durması için dua ederdi. Sonra savaş durdu. Drogba sayesinde mi durdu? Bilmiyorum ama muhtemelen onun yaydığı mesajların da yardımı olmuştur. O zaman Yaya Toure'nin "Drogba politikaya bulaşmasın" dediğini duymadık. Belki de Toure'nin Çin ile olan ilişkileri onun böyle konuşmasına neden oluyordur." diye konuştu.

"ARSENAL BELLERİN TWEET ATINCA NİYE DEVREYE GİRMİYOR?"

Golcü oyuncu, "Bazı insanlar bana da, "Demba, şimdi konuşuyorsun ama Çin'de oynarken bir şey demiyordun' diyor. Ben onların doğru söylemediğini belirtebilirim. 2017'de Çin'de oynarken, orada yerle bir edilen camiler, yakılan Kuran-ı Kerim'ler hakkında paylaşımlar yaptım. Sen dikkat ettin ya da etmedin, ben buna odaklanmam. O zaman doğru olan bu olduğu için bunu yaptım, adalet için savaştım. Çin'de sözleşmem vardı ama savunduğum değerler de vardı. Mesut Özil'e tepki gösteren Arsenal, Bellerin İngiltere'nin başkanı Boris Johnson hakkında tweet atınca niye devreye girmiyor, neden bir şey demiyor? Çünkü Çin'de yaptıkları yatırımları önemli, para önemli." ifadelerini kullandı.

DEMBA BA'DAN MÜSLÜMANLARA ÇAĞRI

Yıldız oyuncu, "Bugün, Müslümanlar zulme uğruyor. Onlara zulmeden insanlara tepki gösterecek olan ben miyim? Ben öncelikle, Müslümanlar, temel inançlarınıza geri dönün derim. Dünyadaki 1,5 milyar Müslüman, Mekke'deki bir çölde bir insandan büyüyen bir topluluk oldu. Onları başarılı kılan ne? Peşinden gittikleri kurallar vardı. Bugün Müslümanların prensipleri yok. Kitaba göre değil, güzel olduğunu düşündükleri şeyleri yapıyorlar. Onları iyi hissettiren şeyleri yapıyorlar. Hangi dinden olduğundan bağımsız, 'dindeki bazı şeyleri kabul edip, bazı şeyleri reddediyorum' diyemezsin. Bu doğru davranış değil." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)