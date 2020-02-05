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Demet Akalın, Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtcu'dan 14 şubat şarkısı
6 saat önce
Söz ve müziği Cansu Kurtcu'ya ait olan, aranjesini ise Alper Atakan ile Fettah Can'ın yaptığı "Ala" adlı şarkı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınlanacak.
Söz ve müziği Cansu Kurtcu'ya ait olan, aranjesini ise Alper Atakan ile Fettah Can'ın yaptığı "Ala" adlı şarkı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınlanacak. Stüdyo çalışmaları devam eden şarkının klibi Metin Arolat yönetmenliğinde çekilecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:37
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