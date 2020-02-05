Demet Akalın, Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtcu'dan 14 şubat şarkısı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Demet Akalın, Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtcu'dan 14 şubat şarkısı - Son Dakika Magazin

Demet Akalın, Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtcu'dan 14 şubat şarkısı

6 saat önce

Söz ve müziği Cansu Kurtcu'ya ait olan, aranjesini ise Alper Atakan ile Fettah Can'ın yaptığı "Ala" adlı şarkı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınlanacak.

Demet Akalın, Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtcu'dan 14 şubat şarkısı, System.String[]

Söz ve müziği Cansu Kurtcu'ya ait olan, aranjesini ise Alper Atakan ile Fettah Can'ın yaptığı "Ala" adlı şarkı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınlanacak. Stüdyo çalışmaları devam eden şarkının klibi Metin Arolat yönetmenliğinde çekilecek.

Sevgililer Günü, Metin Arolat, Fettah Can, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:37 
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